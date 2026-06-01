Ra quyết định khởi tố Nguyễn Hoàng Nam SN 1996, thu giữ túi xách chứa nhiều vàng, tiền mặt

Ngày 29/5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1996, ngụ khu vực Đông Bình, phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ) về hành vi "Trộm cắp tài sản".‎

Qua điều tra ban đầu xác định, do không có nghề nghiệp ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Hoàng Nam đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Khoảng 1h30 ngày 18/5, Nam đi bộ đến một tiệm vàng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, leo rào đột nhập vào bên trong để thực hiện hành vi trộm cắp.

Tại đây, Nam lấy được 106,7 triệu đồng, 1.510 USD, 3 lắc tay vàng 24K có tổng trọng lượng 1,5 chỉ và 1 dây chuyền vàng 24K trọng lượng 2,99 chỉ.

Trong lúc Nam đang thực hiện hành vi phạm tội thì hệ thống camera an ninh của tiệm vàng phát tín hiệu báo động. Phát hiện sự việc, chủ tiệm vàng đã trình báo Công an đặc khu Phú Quốc.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã kịp thời có mặt, bắt quả tang Nguyễn Hoàng Nam cùng toàn bộ tang vật.

Tại cơ quan Công an, Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.