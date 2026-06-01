Bắt Nguyễn Thị Phương Anh SN 2007

Ngày 1/6, Công an xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình cho biết đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ trên địa bàn xã.

Quá trình kiểm tra phát hiện có 4 thanh niên trong phòng gồm: Phạm Ngọc Thái, sinh năm 2004, trú tại phố Phúc Lộc, phường Nam Hoa Lư; Đào Hoàng Diệu, sinh năm 2006, trú tại phố Phong Sơn, phường Hoa Lư; Trần Khánh Hưng, sinh năm 2007, trú tại phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng và Nguyễn Thị Phương Anh, sinh năm 2007, trú tại thôn Thanh Liên, xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy nên đã tiến hành đấu tranh, làm rõ.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thuê phòng nghỉ để sử dụng ma túy, loại ketamin.

Sau đó, Công an xã Khánh Nhạc phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều tra mở rộng, qua đó xác định đối tượng Nguyễn Anh Tài, sinh năm 2002, trú tại tổ dân phố Đông, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình là người bán ma túy cho các đối tượng trên.

Hiện Công an xã Khánh Nhạc đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ, tài liệu, điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.