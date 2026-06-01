Truy tố cựu cán bộ lừa mua căn hộ ‘suất ngoại giao’

Ngày 1/6, Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Quách Thị Thêu (SN 1977, trú tại phường Đống Đa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng xác định, giai đoạn 2020 - 2023, Quách Thị Thêu là cán bộ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Do cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, bị can Thêu thông tin gian dối về việc có nhiều mối quan hệ, có khả năng làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như hỗ trợ đầu tư, mua căn hộ với giá ưu đãi tại các dự án ở Hà Nội, Thanh Hóa.

Tin tưởng Thêu, từ tháng 11/2020 - 3/2023, các bị hại đưa tiền và bị Thêu chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Như ông T. (SN 1976, ở xã An Khánh, Hà Nội) qua người quen giới thiệu, biết Thêu từ cuối 2020. Sau nhiều lần nói chuyện, thấy ông T. có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất có diện tích 1,2ha ở thôn Thắng Đầu, xã Phú Cát, Hà Nội, Thêu đã giới thiệu với ông T. rằng mình đang làm trong ngành dầu khí, có nhiều mối quan hệ và khả năng làm được thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sinh thái, nhà ở, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian từ 9 - 12 tháng.

Ông T. đã nhờ Thêu chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất trồng măng Bát Độ có diện tích 1,2ha ở thôn Thắng Đầu, xã Phú Cát và Thêu đồng ý, đưa ra chi phí “chạy sổ đỏ” hơn 700 triệu đồng.

Sau khi nhận 785 triệu đồng từ ông T., Thêu chi tiêu cá nhân hết.

Để tiếp tục lừa đảo ông T., Thêu thông tin gian dối về việc mình có quen với lãnh đạo tập đoàn lớn, có khả năng mua được căn hộ chung cư với suất ngoại giao, giá ưu đãi tại một số dự án, nhưng phải đặt cọc 1 tỷ đồng/1 căn hộ.

Nghe lời Thêu nói nếu đầu tư mua các căn hộ này sẽ bán được lãi cao, ông T. đồng ý góp vốn làm ăn, chuyển cho Thêu 500 triệu đồng, trong đó 250 triệu đồng là cho Thêu vay.

Đến năm 2022, khi thấy các căn hộ tại dự án mà Thêu nói bị bán hết nhưng không có tên mình, ông T. biết mình bị lừa, đòi tiền Thêu chỉ trả 300 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Thêu còn lừa đảo chiếm đoạt của chị V. (SN 1977, ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) gần 1 tỷ đồng.

Anh H. (SN 1978, ở tỉnh Bắc Ninh) cũng bị Thêu gian dối quen biết với nhiều lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh, có thể xin được cấp sổ đỏ trong vòng 6 tháng. Tin lời, anh H. chuyển 250 triệu đồng nhờ “chạy sổ đỏ” đối với nhiều thửa đất, sau đó bị Thêu chiếm đoạt hết.