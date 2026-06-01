CSGT yêu cầu 831 chủ phương tiện sau đây khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, trong tuần từ ngày 25/5 đến 31/5, thông qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 831 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ khi tham gia giao thông.

Danh sách các phương tiện vi phạm đã được Phòng Cảnh sát giao thông công khai để người dân tra cứu tại đường dẫn: https://bom.so/QZUEBy.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện chủ động kiểm tra thông tin, sớm liên hệ để thực hiện việc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về tốc độ, chú ý quan sát hệ thống biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn nhằm phòng ngừa tai nạn và góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.