Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày mai, nhiều tỉnh thành có mưa to đến rất to

| | Xã hội

Theo dự báo, từ chiều tối nay đến ngày mai, các khu vực từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và Nam Bộ sẽ có mưa to đến rất to. Bắc Bộ nắng nóng gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (1/6), ở khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh - Hải Phòng), từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nắng nóng diện rộng ở các khu vực trên dự báo có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng cũng dự báo, từ chiều tối nay đến ngày 2/6, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, người dân cần chủ động phòng tránh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 1 và ngày 2/6

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27-37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc (từ TP. Đà Nẵng - phía Đông Quảng Ngãi) đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; riêng Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng chiều và tối có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ từ 19-32 độ.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phó Thủ tướng phê bình một số bộ, ngành, địa phương

Phó Thủ tướng phê bình một số bộ, ngành, địa phương Nổi bật

Tất cả người dân khi đi hát karaoke chú ý quy định phạt tới 30 triệu đồng từ 15/5

Tất cả người dân khi đi hát karaoke chú ý quy định phạt tới 30 triệu đồng từ 15/5 Nổi bật

Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6

Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6

20:59 , 01/06/2026
Truy tố cựu cán bộ lừa mua căn hộ ‘suất ngoại giao’

Truy tố cựu cán bộ lừa mua căn hộ ‘suất ngoại giao’

20:37 , 01/06/2026
CSGT yêu cầu 831 chủ phương tiện sau đây khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

CSGT yêu cầu 831 chủ phương tiện sau đây khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

20:33 , 01/06/2026
Bắt giữ Lê Thị Cũa sinh năm 2004

Bắt giữ Lê Thị Cũa sinh năm 2004

19:51 , 01/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên