Ngày mai, nhiều tỉnh thành có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (1/6), ở khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh - Hải Phòng), từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nắng nóng diện rộng ở các khu vực trên dự báo có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng cũng dự báo, từ chiều tối nay đến ngày 2/6, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, người dân cần chủ động phòng tránh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 1 và ngày 2/6

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27-37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc (từ TP. Đà Nẵng - phía Đông Quảng Ngãi) đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; riêng Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng chiều và tối có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ từ 19-32 độ.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ từ 24-32 độ.