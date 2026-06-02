Cảnh sát bắt Huỳnh Văn Huynh SN 1995 sau gần 1 tiếng xác định được vị trí

Ngày 29/5 vừa qua, Công an phường Cái Răng cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ thành công một đối tượng truy nã khi đang có mặt trên địa bàn phường.

Đối tượng Huỳnh Văn Huynh tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Trước đó một ngày, qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng truy nã Huỳnh Văn Huynh (sinh năm 1995) có khả năng xuất hiện trên địa bàn phường Cái Răng.

Chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau khi xác định được vị trí, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Cái Răng nhanh chóng tổ chức xác minh, truy xét và tiến hành bắt giữ thành công đối tượng.

Đối tượng Huỳnh Văn Huynh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.