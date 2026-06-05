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Hiệu trưởng một trường tiểu học ở Quảng Trị bị bắt tạm giam

| | Xã hội

Ông Nguyễn Văn Đông - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Tối 4-6, nguồn tin của Báo Người Lao Động - xác nhận Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị - đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Đông (SN 1978, trú tổ dân phố Chính Trực, phường Ba Đồn) - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc, phường Bắc Gianh.

Theo đó, việc bắt giữ được thực hiện vào lúc 16 giờ 45 cùng ngày tại trụ sở UBND phường Ba Đồn. Lệnh bắt bị can để tạm giam do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ban hành và đã được Viện KSND tỉnh Quảng Trị phê chuẩn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng, ông Nguyễn Văn Đông được đưa về Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc bị bắt tạm giam vì nghi vấn sai phạm - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Đông, hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc, bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra

Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc bị bắt tạm giam vì nghi vấn sai phạm - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Đông, hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc, bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bắc Gianh đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Đông để phục vụ việc xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh liên quan đến công tác quản lý, tuyển dụng và tài chính tại Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc.

Nguồn tin cho biết vụ việc xuất phát từ đơn thư tố cáo phản ánh nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động của nhà trường. Trong đó có các nội dung liên quan đến việc ký kết hợp đồng lao động đối với giáo viên, nhân viên cũng như công tác quản lý, thu - chi tài chính.

Một số tài liệu, trong đó có các đoạn ghi âm được cho là do giáo viên cung cấp cho cơ quan chức năng, đang được thu thập, kiểm tra và đối chiếu để phục vụ quá trình điều tra.

Liên quan đến các nội dung phản ánh, cơ quan chức năng hiện chưa công bố kết quả xác minh cũng như chưa thông tin về hành vi cụ thể mà ông Nguyễn Văn Đông bị điều tra.

Vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục làm rõ.

Theo Hoàng Phúc

Người lao động

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