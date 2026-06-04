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Bắt giữ cựu nhân viên siêu thị mini Trần Đức Huy, 26 tuổi

| | Xã hội

Sau khi nghỉ việc, Trần Đức Huy quay lại chính siêu thị mình từng làm việc để cướp.

Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa bắt giữ đối tượng Trần Đức Huy, 26 tuổi, trú phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo đó, sáng ngày 1/6, Công an phường Nha Trang tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cướp tài sản tại một siêu thị mini trên đường Trần Quang Khải, phường Nha Trang. Từ các thông tin, tài liệu thu thập được, Công an phường Nha Trang đã khẩn trương vào cuộc điều tra truy xét đối tượng gây ra vụ việc. 

Đến khoảng 11g45 cùng ngày, tổ công tác của Công an phường Nha Trang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Bắc Nha Trang phát hiện đối tượng nghi vấn là Trần Đức Huy tại thôn Lương Sơn 3, phường Bắc Nha Trang nên đưa về trụ sở làm việc.

Bắt giữ cựu nhân viên siêu thị mini Trần Đức Huy, 26 tuổi- Ảnh 1.

Đối tượng Trần Đức Huy tại hiện trường gây án. Ảnh: CA Khánh Hòa

Tại cơ quan công an, Trần Đức Huy khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định tìm cửa hàng tiện lợi sơ hở để cướp tài sản. Khoảng 23g30 phút ngày 31/5, Huy mặc áo khoác, trùm kín mặt, mang theo một con dao rồi bắt xe grab đi từ phường Bắc Nha Trang đến một siêu thị tiện lợi trên đường Trần Quang Khải. 

Tại đây, Huy giả vờ làm khách mua hàng, sau đó dùng dao khống chế yêu cầu nhân viên mở két lấy tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát. Điều đáng nói, Huy từng là nhân viên làm việc tại siêu thị này nên biết được thời điểm từ 0 giờ đến sáng hôm sau thường chỉ có một nhân viên trông coi nên mới nảy sinh ý định cướp ở đây.

Hiện Công an phường Nha Trang đã thu giữ toàn bộ tài sản đối tượng cướp được, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

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