Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiểm tra hành chính 1 căn nhà, bắt Dương Hàng SN 1988

| | Xã hội

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Dương Hàng đang có mặt tại nhà.

Công an TP Đà Nẵng ngày 462026 cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, sáng 03/6, Công an phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà tại K29 Phạm Cự Lượng, phường An Hải.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Dương Hàng (sinh năm 1988, trú tại địa chỉ trên) đang có mặt tại nhà. Tại khu vực tủ nhựa đặt trong phòng, lực lượng chức năng phát hiện một hộp gỗ bên trong chứa nhiều túi ni lông đựng tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy.

Kiểm tra hành chính 1 căn nhà, bắt Dương Hàng SN 1988- Ảnh 1.

Đối tượng Hàng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Kiểm tra hành chính 1 căn nhà, bắt Dương Hàng SN 1988- Ảnh 2.

Số tang vật bị bắt quả tang - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Ngoài ra, Công an còn thu giữ một số tang vật liên quan gồm: ống nhựa có bám bột màu trắng, bật lửa, kéo kim loại, nỏ thủy tinh, hũ thủy tinh gắn ống nhựa và một cân tiểu ly.
Làm việc với cơ quan Công an, Dương Hàng khai nhận số tinh thể rắn màu trắng trên là ma túy được mua về để sử dụng; các vật dụng bị thu giữ là dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy tại nơi ở.

Công an phường An Hải đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong tang vật và tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Vụ việc là kết quả cụ thể trong quá trình triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy và kiểm soát ma túy trên địa bàn.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 1/7, tất cả người dân dùng camera giám sát cần chú ý 11 yêu cầu kỹ thuật của Bộ Công an

Từ 1/7, tất cả người dân dùng camera giám sát cần chú ý 11 yêu cầu kỹ thuật của Bộ Công an Nổi bật

Nhặt được 3 thùng xốp khả nghi, người đàn ông ở Gia Lai lập tức báo công an: Bất ngờ với thứ bên trong thùng

Nhặt được 3 thùng xốp khả nghi, người đàn ông ở Gia Lai lập tức báo công an: Bất ngờ với thứ bên trong thùng Nổi bật

VIDEO: Đám cháy liên tục xuất hiện trên nền bê-tông vào thời điểm nắng nóng

VIDEO: Đám cháy liên tục xuất hiện trên nền bê-tông vào thời điểm nắng nóng

19:35 , 04/06/2026
Sáng mai, miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to

Sáng mai, miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to

18:27 , 04/06/2026
Bắt tạm giam Chu Hữu Kiên Sơn và 2 đối tượng, thu giữ 469 điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả

Bắt tạm giam Chu Hữu Kiên Sơn và 2 đối tượng, thu giữ 469 điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả

17:59 , 04/06/2026
Clip người đàn ông xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm: Công an vào cuộc làm rõ

Clip người đàn ông xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm: Công an vào cuộc làm rõ

17:30 , 04/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên