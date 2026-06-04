Kiểm tra hành chính 1 căn nhà, bắt Dương Hàng SN 1988

Công an TP Đà Nẵng ngày 462026 cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, sáng 03/6, Công an phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà tại K29 Phạm Cự Lượng, phường An Hải.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Dương Hàng (sinh năm 1988, trú tại địa chỉ trên) đang có mặt tại nhà. Tại khu vực tủ nhựa đặt trong phòng, lực lượng chức năng phát hiện một hộp gỗ bên trong chứa nhiều túi ni lông đựng tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy.

Đối tượng Hàng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Số tang vật bị bắt quả tang - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Ngoài ra, Công an còn thu giữ một số tang vật liên quan gồm: ống nhựa có bám bột màu trắng, bật lửa, kéo kim loại, nỏ thủy tinh, hũ thủy tinh gắn ống nhựa và một cân tiểu ly.

Làm việc với cơ quan Công an, Dương Hàng khai nhận số tinh thể rắn màu trắng trên là ma túy được mua về để sử dụng; các vật dụng bị thu giữ là dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy tại nơi ở.

Công an phường An Hải đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong tang vật và tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là kết quả cụ thể trong quá trình triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy và kiểm soát ma túy trên địa bàn.