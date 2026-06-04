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Clip người đàn ông xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm: Công an vào cuộc làm rõ

| | Xã hội

Bị xịt nước, hắt nước vào người nhưng thợ xây vẫn tiếp tục công việc của mình.

Ngày hôm nay (4/6), mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh người đàn ông đứng trên tầng cao của một ngôi nhà, cầm vòi nước xịt thẳng vào người thợ xây đang thực hiện công việc tháo dỡ công trình sát vách. Khoảng vài giây sau, một phụ nữ cầm chậu nước đỏ hắt trực tiếp vào thợ xây.

Dù bị xịt nước vào người nhưng người thợ vẫn tiếp tục công việc trên cao của mình. Hành động xịt, đổ nước vào thợ xây của người đàn ông và người phụ nữ trong clip khiến dư luận bức xúc vì tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ gây tai nạn.

Một phần diễn biến sự việc được người chứng kiến ghi lại.

Sự việc được xác định xảy ra tại xã Tây Phương, TP Hà Nội. Thông tin trên Dân Trí, chỉ huy Công an xã Tây Phương xác nhận đơn vị đã tiếp nhận phản ánh và đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ dư luận.

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

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