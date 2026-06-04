Chiều tối nay, miền Bắc mưa lớn

Đêm qua và sáng sớm nay (4/6), vùng núi Bắc Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Lượng mưa từ 19h ngày 3/6 đến 8h ngày 4/6 có nơi trên 50mm như trạm Kim Bon (Sơn La) 60,4mm; trạm U Minh (Cà Mau) 105,2mm; Bắc Ruộng (Lâm Đồng) 53,2mm…

Chiều tối và đêm cùng ngày, mưa mở rộng phạm vi ra trên khu vực Bắc Bộ với đợt mưa vừa và dông, lượng mưa dao động 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 130mm.

Chiều tối và đêm nay, miền Bắc hứng mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt ngưỡng 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở khu vực trũng thấp, đô thị.

Chiều và tối 4/6, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước khi xuất hiện mưa lớn, trong ngày 4/6, trung du và đồng bằng Bắc Bộ trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Quảng Trị vẫn là tâm điểm của đợt nắng nóng kéo dài này. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động 37-39°C, có nơi trên 39°C, trời nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Độ ẩm trong không khi ở các khu vực này thấp, chỉ khoảng 45-50%, càng gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng, ngột ngạt.

TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Sang ngày 5/6, dải đất từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 38 °C.

Ngày 6-7/6, nắng nóng tái diễn ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ 8/6, nắng nóng dịu dần ở khu vực này. Trong khi đó, nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.