Nhiều tỉnh, thành sắp có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (2/6), ở khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo mưa dông còn kéo dài đến hết đêm mai.

Ngoài ra, từ chiều tối nay đến ngày 3/6, các khu vực khác của cao nguyên Trung Bộ, phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hoà có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Còn tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng gay gắt được dự báo kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 2 và ngày 3/6

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 28-37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 26-39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông (mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ từ 19-32 độ.

Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ từ 24-33 độ.