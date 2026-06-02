Công an TP Hà Nội phát thông báo quan trọng: Toàn bộ tài xế cần lưu ý các khung giờ cấm đường sau

Trong bối cảnh Hà Nội chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, lực lượng chức năng vừa phát đi thông báo đáng chú ý liên quan đến phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên diện rộng.

Theo Công an TP Hà Nội, trong thời gian từ ngày 03/6 đến 05/6/2026, khu vực quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm) sẽ trở thành điểm diễn ra Đại hội. Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị quan trọng này, thành phố sẽ áp dụng đồng thời các biện pháp tạm cấm và hạn chế phương tiện giao thông theo khung giờ cố định trong 3 ngày liên tiếp.

Cụ thể, các khung giờ được áp dụng phân luồng gồm: từ 06h30 - 08h30; 10h30 - 12h00; 12h30 - 14h30; và 16h30 - 18h00. Trong các khoảng thời gian này, nhiều tuyến đường trọng điểm sẽ bị kiểm soát chặt chẽ, đồng thời điều chỉnh luồng phương tiện để phục vụ hoạt động của các đoàn xe ưu tiên và công tác tổ chức sự kiện.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe chở khách từ 16 chỗ trở lên, ngoại trừ xe buýt, xe vệ sinh môi trường, xe cứu hộ, xe công vụ và các phương tiện ưu tiên theo quy định.

Và các phương tiện khác cũng được khuyến cáo hạn chế di chuyển trên nhiều trục đường lớn như: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, cũng như một số đoạn trên Vành đai III trên cao và đường gom Đại lộ Thăng Long.

Đây đều là những tuyến đường có vai trò kết nối quan trọng giữa trung tâm Hà Nội với khu vực cửa ngõ phía Tây và các tuyến liên tỉnh. Việc kiểm soát lưu lượng phương tiện tại đây được xem là giải pháp cần thiết nhằm giảm áp lực giao thông, đồng thời hạn chế nguy cơ ùn tắc kéo dài trong thời gian diễn ra sự kiện.

Không chỉ dừng lại ở việc cấm và hạn chế phương tiện tại khu vực trung tâm, Công an TP Hà Nội còn triển khai phương án phân luồng từ xa đối với các phương tiện liên tỉnh. Theo đó, các xe di chuyển từ khu vực phía Đông như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Bắc và Tây Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang sẽ được hướng dẫn đi theo tuyến cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18.

Trong khi đó, các phương tiện đi từ phía Đông đến các tỉnh Tây và Tây Bắc như Sơn La, Điện Biên, Phú Thọ sẽ được điều hướng qua các tuyến cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6. Đây được xem là phương án nhằm chia tải áp lực giao thông, tránh dồn phương tiện vào khu vực Đại lộ Thăng Long, nơi dự kiến có mật độ phương tiện tăng đột biến trong thời gian diễn ra Đại hội.

Đáng chú ý, với các phương tiện từ hướng Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long, lực lượng chức năng cũng thiết lập tuyến vòng tránh qua Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 trước khi quay lại trục chính. Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo dòng phương tiện được phân tán hợp lý, tránh xung đột giao thông tại khu vực phía Tây Thủ đô.

Bên cạnh phương án tổ chức lại luồng tuyến, Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường. Đặc biệt, trong trường hợp có đoàn xe ưu tiên làm nhiệm vụ, các phương tiện cần nhanh chóng nhường đường, di chuyển vào các điểm giao cắt gần nhất để đảm bảo hành trình thông suốt.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị Sở Xây dựng phối hợp điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường thuộc diện phân luồng nhằm giảm áp lực giao thông trong các khung giờ cao điểm trên.

Nguồn: Công an Thành Phố Hà Nội