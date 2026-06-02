Công an thông tin về việc bắt Phan Tuấn Hưng - kẻ nhiễm HIV chém đại úy đứt gân

Ngày 2/6/2026, Công an TP Hải Phòng đã có thông tin về vụ việc xảy ra ở tuyến đường Lạch Tray vào rạng sáng cùng ngày.

Theo đó, hồi 02h45' ngày 02/6, tại khu vực trước nhà số 116 Lạch Tray (khu vực giáp ranh giữa phường Gia Viên và phường Lê Chân), Hải Phòng, đối tượng Phan Tuấn Hưng (sinh năm 1980, trú tại số 193 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, Hải Phòng) đã dùng dao gây thương tích cho 01 người phụ nữ đang điều khiển xe mô tô trên đường. Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Gia Viên xuống hiện trường giải quyết vụ việc.

Trong lúc khống chế đối tượng, Phan Tuấn Hưng đã dùng dao gây thương tích cho 01 cán bộ chiến sỹ Công an phường Gia Viên. Công an phường Gia Viên đã bắt giữ đối tượng Phan Tuấn Hưng, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố giải quyết vụ việc theo quy định.

Quá trình khống chế, có 3 cán bộ công an phường tiếp xúc với đối tượng - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, rạng sáng 2/6, một người đàn ông có biểu hiện "ngáo đá", cầm hai dao bầu đâm chém người dân trước cây xăng số 116 Lạch Tray, khu vực giáp ranh giữa phường Gia Viên và phường Lê Chân (Hải Phòng).

Mặc dù không quen biết, không mâu thuẫn nhưng đối tượng này đã dùng dao chém bà N.T.L (56 tuổi, ở phường Hưng Đạo) đang điều khiển xe máy di chuyển trên phố, khiến nạn nhân bị thương vùng mặt, đùi và chân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Gia Viên triển khai lực lượng truy bắt. Đến khoảng 2h20 cùng ngày, lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ Phan Tuấn Hưng.

Thông tin trên Dân Trí cho hay, trong quá trình bắt giữ, Hưng chống đối quyết liệt và dùng dao chém Đại úy Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ Công an phường Gia Viên. Vụ việc khiến đại úy Thịnh bị đứt gân cơ ngón cái bàn tay phải và đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy Phan Tuấn Hưng nhiễm HIV. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, có 3 cán bộ công an phường tiếp xúc trực tiếp với đối tượng, đã được tiêm phòng phơi nhiễm HIV.

Công an phường Gia Viên đã đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, bàn giao đối tượng cho Công an phường Lê Chân thụ lý, giải quyết.