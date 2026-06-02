Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an thông tin về việc bắt Phan Tuấn Hưng - kẻ nhiễm HIV chém đại úy đứt gân

| | Xã hội

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, có 3 cán bộ công an phường tiếp xúc trực tiếp với đối tượng, đã được tiêm thuốc phơi nhiễm và xét nghiệm HIV.

Ngày 2/6/2026, Công an TP Hải Phòng đã có thông tin về vụ việc xảy ra ở tuyến đường Lạch Tray vào rạng sáng cùng ngày.

Theo đó, hồi 02h45' ngày 02/6, tại khu vực trước nhà số 116 Lạch Tray (khu vực giáp ranh giữa phường Gia Viên và phường Lê Chân), Hải Phòng, đối tượng Phan Tuấn Hưng (sinh năm 1980, trú tại số 193 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, Hải Phòng) đã dùng dao gây thương tích cho 01 người phụ nữ đang điều khiển xe mô tô trên đường. Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Gia Viên xuống hiện trường giải quyết vụ việc.

Trong lúc khống chế đối tượng, Phan Tuấn Hưng đã dùng dao gây thương tích cho 01 cán bộ chiến sỹ Công an phường Gia Viên. Công an phường Gia Viên đã bắt giữ đối tượng Phan Tuấn Hưng, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố giải quyết vụ việc theo quy định.

Quá trình khống chế, có 3 cán bộ công an phường tiếp xúc với đối tượng - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, rạng sáng 2/6, một người đàn ông có biểu hiện "ngáo đá", cầm hai dao bầu đâm chém người dân trước cây xăng số 116 Lạch Tray, khu vực giáp ranh giữa phường Gia Viên và phường Lê Chân (Hải Phòng).

Mặc dù không quen biết, không mâu thuẫn nhưng đối tượng này đã dùng dao chém bà N.T.L (56 tuổi, ở phường Hưng Đạo) đang điều khiển xe máy di chuyển trên phố, khiến nạn nhân bị thương vùng mặt, đùi và chân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Gia Viên triển khai lực lượng truy bắt. Đến khoảng 2h20 cùng ngày, lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ Phan Tuấn Hưng.

Thông tin trên Dân Trí cho hay, trong quá trình bắt giữ, Hưng chống đối quyết liệt và dùng dao chém Đại úy Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ Công an phường Gia Viên. Vụ việc khiến đại úy Thịnh bị đứt gân cơ ngón cái bàn tay phải và đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy Phan Tuấn Hưng nhiễm HIV. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, có 3 cán bộ công an phường tiếp xúc trực tiếp với đối tượng, đã được tiêm phòng phơi nhiễm HIV.

Công an phường Gia Viên đã đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, bàn giao đối tượng cho Công an phường Lê Chân thụ lý, giải quyết.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có đăng ký xe máy, ô tô chú ý quy định mới của Bộ Công an từ 8/6

Tất cả người dân có đăng ký xe máy, ô tô chú ý quy định mới của Bộ Công an từ 8/6 Nổi bật

Vụ khách nước ngoài đập phá quán cà phê ở Đà Nẵng: Chủ quán xót xa tiết lộ thiệt hại

Vụ khách nước ngoài đập phá quán cà phê ở Đà Nẵng: Chủ quán xót xa tiết lộ thiệt hại Nổi bật

Công an TP Hà Nội phát thông báo quan trọng: Toàn bộ tài xế cần lưu ý các khung giờ cấm đường sau

Công an TP Hà Nội phát thông báo quan trọng: Toàn bộ tài xế cần lưu ý các khung giờ cấm đường sau

16:38 , 02/06/2026
Phó Chủ tịch TPHCM Bùi Xuân Cường kiêm thêm nhiệm vụ mới

Phó Chủ tịch TPHCM Bùi Xuân Cường kiêm thêm nhiệm vụ mới

16:16 , 02/06/2026
Dôi dư gần 40 phó giám đốc sở, ngành, Đắk Lắk giải quyết ra sao?

Dôi dư gần 40 phó giám đốc sở, ngành, Đắk Lắk giải quyết ra sao?

15:56 , 02/06/2026
Thông tin mới liên quan đến VNeID , tất cả người dân cần biết

Thông tin mới liên quan đến VNeID , tất cả người dân cần biết

15:25 , 02/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên