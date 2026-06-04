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Bắt giữ đối tượng Lê Thị Hồng SN 1996

| | Xã hội

Tại trụ sở Công an phường, Lê Thị Hồng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.

Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 02/6/2026, Công an phường Khương Đình tiếp nhận tin báo của chủ một cơ sở răng hàm mặt tại phố Vũ Tông Phan về việc bị trộm cắp tài sản xảy ra vào khoảng 18h ngày 01/6/2026.

Theo trình báo, trong quá trình hoạt động, cơ sở phát hiện một đối tượng nữ giới đã lợi dụng sơ hở để lấy trộm 01 hộp nhựa đặt tại quầy tiếp khách. Bên trong hộp có số tiền 7.501.000 đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Khương Đình đã khẩn trương triển khai các biện pháp, rà soát đối tượng nghi vấn và tổ chức xác minh làm rõ vụ việc.

Bắt giữ đối tượng Lê Thị Hồng SN 1996- Ảnh 1.

Đối tượng Lê Thị Hồng - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Qua công tác điều tra, lực lượng Công an xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Lê Thị Hồng (sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại xã Đông Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập đối tượng để làm việc.

Tại trụ sở Công an phường, Lê Thị Hồng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Hiện Công an phường Khương Đình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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