Nhận hàng loạt chuyển khoản từ 250.000 - 400.000 đồng, Nguyễn Tiến Đức SN 2003 bị tạm giữ hình sự

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng.

Qua công tác nắm tình hình, rà soát và xác minh các dấu hiệu vi phạm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện, triệt xóa một nhóm Telegram chuyên phát tán văn hóa phẩm đồi trụy để thu lợi bất chính.

Ngày 30/5/2026, lực lượng chức năng đã triệu tập Nguyễn Tiến Đức (SN 2003, trú tại tỉnh Nghệ An) đến làm việc. Quá trình điều tra bước đầu xác định, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Đức đã tạo lập và quản trị các nhóm Telegram mang tên "LUIS BÁN NHÓM VIP 18" và "Kênh HSSV".

Đối tượng Nguyễn Tiến Đức

Để thu hút người tham gia, đối tượng sử dụng các video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy làm công cụ quảng bá. Sau đó, Đức yêu cầu người dùng chuyển khoản từ 250.000 đến 400.000 đồng để được cấp quyền truy cập vào các nhóm kín chứa nội dung nhạy cảm.

Theo cơ quan điều tra, các nhóm Telegram do Đức quản trị có hàng trăm thành viên tham gia. Lực lượng chức năng đã làm rõ nhiều trường hợp trả tiền để truy cập và xem các nội dung đồi trụy. Qua khám xét và trích xuất dữ liệu điện tử, công an thu giữ khoảng 5GB dữ liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Đức để điều tra về hành vi "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" theo quy định của Bộ luật Hình sự. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và các đối tượng có liên quan.

Đại tá Nguyễn Anh Sơn, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, kết quả đấu tranh trên tiếp tục khẳng định hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong công tác phòng, chống tội phạm trên không gian mạng. Trong đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát huy vai trò nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu tội phạm, truy vết và phân tích dữ liệu điện tử; còn Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra giữ vai trò trung tâm trong hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

Thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho người dân.