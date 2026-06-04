Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm Nguyễn Hồng Diệu, Phạm Thị Vân, Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Hoài Nam, Trần Ngọc Huy.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, trước đó, vào khoảng 23 giờ 35 phút ngày 28/3, tại một quán bia trên vỉa hè đường Nguyễn Huệ, tổ dân phố 1, phường Lào Cai, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, Nguyễn Hồng Diệu, sinh năm 1990, trú phường Lào Cai tìm Lê Mai Hương để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Khi ra đến nơi, Diệu quàng cổ Hương kéo ra vỉa hè để hỏi chuyện, lúc này Phạm Thị Vân là bạn của Diệu ở phía sau đã có hành vi giật tóc Lê Mai Hương.

Thấy Hương bị đánh, Nguyễn Trung Đức, sinh năm 1991; Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1989 và Trần Ngọc Huy, sinh năm 1994, cùng trú tại phường Lào Cai là những người đi cùng Hương đã lao vào can ngăn, bênh bạn và xảy ra xô xát, đánh nhau với Diệu và Vân.

Mặc dù lực lượng bảo vệ của quán đã liên tục can ngăn nhưng các đối tượng không chọn giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại mà vẫn tiếp tục đánh nhau, to tiếng chửi bới nhiều lần, gây mất an ninh, trật tự công cộng.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.