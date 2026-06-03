Bắt nhân viên giao hàng Trần Bá Ty Phô

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 3/6/2026 cho biết Công an phường Phước Long đã tiếp nhận đơn tố giác của bà N.T.A.N. - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại vận tải và du lịch A.H về vụ việc có dấu hiệu tham ô tài sản xảy ra tại công ty.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phước Long đã tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ ban đầu và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả xác minh ban đầu xác định, Trần Bá Ty Phô là nhân viên giao hàng của Công ty, được giao nhiệm vụ nhận hàng, giao hàng và thu tiền hộ từ khách hàng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đối tượng đã lợi dụng sự tin tưởng của công ty, không nộp lại đầy đủ số tiền đã thu mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cụ thể, từ ngày 3/11/2025 đến ngày 5/11/2025, sau khi giao thành công 55 đơn hàng và thu tiền hộ từ khách hàng, Trần Bá Ty Phô chỉ nộp lại một phần số tiền đã thu, còn lại hơn 20 triệu đồng không nộp về công ty mà chiếm đoạt, sau đó tự ý nghỉ việc và tiêu xài hết số tiền trên.

Cơ quan công an đọc các quyết định - Ảnh: Công an Đồng Nai

Hành vi của Trần Bá Ty Phô có dấu hiệu của tội “Tham ô tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngày 28/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Bá Ty Phô để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.