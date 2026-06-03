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Thông báo quan trọng liên quan đến tạm trú

| | Xã hội

Các cơ sở lưu trú cần nắm rõ quy định mới về khai báo tạm trú đã chính thức có hiệu lực từ ngày 21/5.

Ngày 1/6, Công an phường Hải Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài tại Việt Nam, từ ngày 21/5, Bộ Công an triển khai phần mềm dùng chung thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam.

Theo đó, các cơ sở lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, homestay, căn hộ dịch vụ và các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú khác có trách nhiệm thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam thông qua hệ thống phần mềm dùng chung của Bộ Công an tại địa chỉ: https://tbltkbtt.bocongan.gov.vn.

Thông báo quan trọng liên quan đến tạm trú- Ảnh 1.

Nhằm triển khai đồng bộ việc thực hiện quy định mới, Công an phường Hồng Châu đã tăng cường xuống địa bàn, trực tiếp đến các cơ sở lưu trú tuyên truyền, phổ biến những nội dung mới của hệ thống.

Tại các cơ sở lưu trú, Công an phường đã hướng dẫn các chủ cơ sở và nhân viên phụ trách truy cập hệ thống; tải ứng dụng “Google Authenticator”; cập nhật thông tin tài khoản của cơ sở lưu trú đã đăng ký trên hệ thống cũ; các bước nhập hồ sơ khai báo tạm trú đối với khách là người nước ngoài và thông báo lưu trú đối với khách là công dân Việt Nam.

Công an phường cũng đề nghị các cơ sở lưu trú chủ động nghiên cứu, thường xuyên cập nhật các hướng dẫn mới và phối hợp chặt chẽ với Công an phường trong quá trình sử dụng hệ thống nhằm bảo đảm việc khai báo được thực hiện kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Thông qua buổi tuyên truyền, hướng dẫn, đa số các cơ sở lưu trú trên địa bàn đã nắm được quy trình thực hiện, chủ động đăng ký, cập nhật tài khoản và sử dụng hệ thống trong hoạt động quản lý lưu trú hàng ngày.

Thông báo quan trọng liên quan đến tạm trú- Ảnh 2.

Bên cạnh đó, Công an phường cũng tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở lưu trú chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài; thực hiện khai báo theo quy định và chủ động phối hợp với cơ quan Công an khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc liên quan đến an ninh trật tự.

Việc triển khai hệ thống phần mềm dùng chung của Bộ Công an góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cư trú, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Theo Duy Anh

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