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Danh tính thanh niên dùng bình cứu hỏa ngăn đối tượng nhiễm HIV tấn công người phụ nữ ở Hải Phòng: Phút đối đầu nghẹt thở

| | Xã hội

Thấy người phụ nữ bị gã cầm hai dao tấn công giữa phố, anh Phạm Thế Huy Hoàng lao vào ném mũ bảo hiểm, dùng bình cứu hỏa xịt thẳng vào mặt kẻ này để giải cứu nạn nhân.

Mới đây, vụ việc một người đàn ông có biểu hiện nghi "ngáo đá", cầm hai dao bầu đe dọa, đâm chém người dân tại khu vực trước Cây xăng số 116 Lạch Tray, thuộc địa bàn giáp ranh giữa phường Lê Chân và phường Gia Viên (TP Hải Phòng), đã khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.

Đáng chú ý, trong lúc tình huống đang diễn biến căng thẳng, một nam thanh niên đã dũng cảm lao vào hỗ trợ. Người này nhanh trí ném mũ bảo hiểm để đánh lạc hướng đối tượng, sau đó sử dụng bình cứu hỏa xịt thẳng vào mặt nhằm khống chế, tạo cơ hội giải cứu người phụ nữ đang gặp nguy hiểm.

Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Hành động dũng cảm, quyết đoán của nam thanh niên đã nhận được nhiều lời khen ngợi và sự tán dương từ cộng đồng mạng.

Theo tìm hiểu được biết, nam thanh niên dũng cảm ấy là Phạm Thế Huy Hoàng (25 tuổi) hiện đang là thợ sửa xe máy ở Hải Phòng.

Chia sẻ về thời điểm xảy ra vụ việc vào rạng sáng 2/6, anh Hoàng cho biết đã chứng kiến một người đàn ông có dấu hiệu bất thường bất ngờ dùng hung khí tấn công một phụ nữ đang lưu thông trên đường.

Theo anh Hoàng, nạn nhân bị ngã xuống đường thì đối tượng sau đó tiếp tục lao tới, liên tục nhắm vào các vùng trọng yếu như mặt và cổ để ra tay. "Người phụ nữ bị giật mình, ngã xuống đường sau khi bị tấn công. Đối tượng lúc đó liên tục dùng dao nhắm vào vùng mặt và cổ để đâm. Chứng kiến sự việc, ai cũng hoảng sợ nên không dám tiến lại gần", Hoàng kể.

Chân dung nam thanh niên dũng cảm cứu người ở Hải Phòng

Trong lúc hỗn loạn, chàng trai trẻ nhanh trí chạy vào cây xăng gần đó, mượn một chiếc bình cứu hỏa loại to rồi xịt mạnh vào đối tượng nhằm ngăn chặn hành vi manh động, khiến hẳn phải buông nạn nhân ra.

Theo chia sẻ của nam thanh niên, thời điểm đó người phụ nữ bị nhiều vết thương ở mặt, cổ, bụng và chân, trong đó có chấn thương nặng ở vùng mắt và mũi. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu và được thông báo đã qua cơn nguy kịch.

Anh Hoàng cho biết bản thân từng nhiều lần tham gia hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp nên khi chứng kiến sự việc đã lập tức hành động để bảo vệ nạn nhân. "Lúc đó tôi không kịp nghĩ đến sự nguy hiểm, chỉ tập trung tìm cách đánh lạc hướng đối tượng cứu người phụ nữ".

Tiệm sửa xe nơi Hoàng đang làm việc đông khách hơn ngày thường

Sau khi câu chuyện về hành động dũng cảm của Phan Thế Hoàng được lan truyền trên mạng xã hội, tiệm sửa xe nơi anh làm việc bất ngờ đón lượng khách tăng đột biến trong ngày 2/6. Nhiều người dân tìm đến bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện như một cách bày tỏ sự cảm kích dành cho nam thanh niên, khiến cửa tiệm luôn trong tình trạng đông kín khách.

Trước đó, theo thông tin trên báo Tiền phong, khoảng hơn 2h ngày 2/6, người dân đi trên phố Lạch Tray phát hiện đối tượng trung niên "xăm trổ" cởi trần, tay cầm dao đi dọc phố với biểu hiện bất thường, không tỉnh táo.

Mặc dù không quen biết, không mâu thuẫn nhưng Hưng đã dùng dao chém chị N.T.L (56 tuổi, ở phường Hưng Đạo) đang điều khiển xe máy di chuyển trên phố, khiến nạn nhân bị thương vùng mặt, đùi và chân. Ngay lập tức, nhiều người đã báo chính quyền sở tại. Ít phút sau, Công an phường Gia Viên đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường, khống chế khi đối tượng đang di chuyển trên đường Lạch Tray.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đại úy Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ Công an phường Gia Viên bị đối tượng dùng dao chống đối quyết liệt, chém trúng tay phải.

Kẻ côn đồ cầm hung khí tấn công một phụ nữ trên đường phố.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy Phan Tuấn Hưng nhiễm HIV. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, có 3 cán bộ công an phường tiếp xúc trực tiếp với đối tượng, đã được tiêm phơi nhiễm HIV.

Công an phường Gia Viên đã đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, bàn giao đối tượng cho Công an phường Lê Chân thụ lý, giải quyết.

Theo Nam An

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