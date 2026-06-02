Thủ đoạn của Mai Hà Trang - Chủ tịch CCV Group vừa bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời khởi tố bị can đối với bà Mai Hà Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xúc tiến thương mại CCV Group sau quá trình điều tra xác minh hàng loạt đơn tố cáo liên quan đến hoạt động huy động vốn trái phép của doanh nghiệp này.

Bà Mai Hà Trang. Ảnh: CCV Group

Mồi nhử "lợi nhuận khủng" từ dự án sản xuất rau má khống

Báo Dân Trí dẫn thông tin theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan điều tra cho biết , từ đầu năm 2022, Mai Hà Trang đã chỉ đạo cấp dưới và bộ phận kinh doanh đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông, quảng cáo rầm rộ về một mô hình nông nghiệp công nghệ cao, chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ cây rau má.

Đội ngũ nhân viên của CCV Group liên tục tổ chức các buổi thuyết trình để vẽ nên viễn cảnh kinh doanh đầy hứa hẹn cùng các phương án đầu tư tối ưu.

Trả lời báo chí, bà Mai Hà Trang từng nói: Mục tiêu công ty là biến nông sản thành dược liệu, dược liệu thành nông sản trong bữa ăn hàng ngày của mỗi người dân. Doanh nghiệp này quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn trong việc tạo ra sản phẩm, thực phẩm giàu dinh dưỡng, chất lượng, thân thiện, an toàn cho sức khỏe cộng đồng và cuộc sống thế hệ tương lai

Để kích thích dòng tiền từ người dân, nhóm này đưa ra cam kết trả lãi suất đều đặn từ 5% đến 8% mỗi tháng thông qua hình thức ký kết “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”. Tuy nhiên, VTV News cho hay cơ quan điều tra đã xác định rất nhiều thông tin giới thiệu dự án đã bị thổi phồng, sai lệch bản chất.

Thậm chí, ngay cả khi tình hình tài chính của CCV Group rơi vào cảnh bết bát và có dấu hiệu thua lỗ nặng, Trang và các đồng phạm vẫn tiếp tục dùng chiêu bài cũ để gọi vốn.

Hệ quả là đến tháng 3/2023, doanh nghiệp này đột ngột đóng băng toàn bộ hoạt động chi trả lợi nhuận, không hoàn trả tiền gốc cho nhà đầu tư, đồng thời chủ động xóa bỏ mọi dữ liệu và đánh sập hệ thống website chính thức của công ty.

Hàng trăm nạn nhân sập bẫy và bức tranh tài chính mập mờ của CCV Group

Cơ quan điều tra bước đầu ghi nhận số lượng nạn nhân của đường dây này đã lên tới hàng trăm người, trải dài tại nhiều tỉnh thành với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính vượt mức 1.000 tỷ đồng. Toàn bộ dòng tiền này đã được các nhà đầu tư chuyển thẳng vào tài khoản của pháp nhân CCV Group hoặc tài khoản cá nhân của bà Mai Hà Trang.

Theo tờ Vietnam Finance, CCV Group được thành lập vào ngày 9/10/2018 dưới tên gọi Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Hoàng Long, vốn điều lệ ban đầu chỉ vỏn vẹn 6 tỷ đồng và đăng ký ngành nghề cốt lõi là xây dựng chuyên dụng.

Tháng 10/2020: Doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần Xúc tiến thương mại CCV Group, đồng thời chuyển hướng kinh doanh sang mảng "hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu". Ghế Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và đại diện pháp luật do Mai Hà Trang nắm giữ.

Tháng 3/2022: Doanh nghiệp tiến hành một bước đi tài chính đầy bất ngờ khi tăng vốn điều lệ thần tốc từ 20 tỷ đồng lên gấp 10 lần, đạt ngưỡng 200 tỷ đồng. Đây cũng là thời điểm công ty bắt đầu tung ra các gói gọi vốn đầu tư rau má.

Hiện tại, Công an TP. Hà Nội đang tiến hành triệu tập hàng loạt đối tượng liên quan tại nhiều địa phương để phục vụ công tác mở rộng vụ án. Qua xác minh thực địa, phần lớn các văn phòng, địa chỉ đăng ký hoạt động của CCV Group hiện đã trong tình trạng "vườn không nhà trống" và ngừng vận hành.