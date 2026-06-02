Hàng triệu người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 6

BHXH Việt Nam cho biết trong tháng 6, khoảng 3,5 triệu người được nhận lương hưu, trợ cấp theo nhiều hình thức. Trong đó, 21 tỉnh, thành chi trả ngay từ ngày làm việc đầu tiên của tháng. Việc chi trả được thực hiện qua hai hình thức gồm chuyển khoản và tiền mặt.

Gần 3,5 triệu người được nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 6. Ảnh: BHXH Việt Nam

Cụ thể, 21 tỉnh, thành gồm Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và Kiên Giang thực hiện chi trả từ ngày làm việc đầu tiên của tháng qua tài khoản ngân hàng.

Trong khi 13 địa phương gồm Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng, tức là ngày 2-6.

Tại Hà Nội, tiền lương hưu và trợ cấp được chuyển vào tài khoản người hưởng từ ngày 2-6. Với hình thức nhận tiền mặt, cơ quan BHXH phối hợp với bưu điện chi trả từ ngày 5-6, bảo đảm tối thiểu 6 giờ mỗi ngày.

Việc chi trả tại các điểm giao dịch của đơn vị dịch vụ kéo dài từ 12 đến hết 25-6; nếu trùng ngày nghỉ hoặc lễ, sẽ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Liên quan đến ủy quyền nhận thay, Luật BHXH 2024 quy định giấy ủy quyền có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày lập. Các giấy ủy quyền theo quy định cũ vẫn được sử dụng nhưng không quá ngày 30-6-2026; sau thời điểm này, người dân phải lập lại theo quy định mới nếu còn nhu cầu.

Với người không thể đi lại, như nằm liệt giường hoặc tai biến, cơ quan BHXH phối hợp địa phương hỗ trợ xác nhận, chứng thực giấy ủy quyền tại nhà.

Trường hợp không nhớ mã số BHXH, người dân có thể mang căn cước công dân hoặc sử dụng VNeID mức 2 để được tra cứu.

Cơ quan BHXH khuyến khích người dân đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản ngân hàng nhằm giảm thời gian đi lại, nhận tiền nhanh chóng, thuận tiện hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.