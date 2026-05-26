Chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 6 trên cả nước

Theo D.Thu | 26-05-2026 - 13:12 PM | Xã hội

Gần 3,5 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trên cả nước sẽ nhận tiền từ ngày 1-6 hoặc 2-6, tùy lịch chi trả tại từng địa phương.

Cơ quan BHXH vừa có thông tin chính thức về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 6-2026 đối với người hưởng trên cả nước. Theo đó, lịch chi trả được chia thành 2 nhóm theo ngày làm việc đầu tiên hoặc ngày làm việc thứ 2 của tháng.

Người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại Hà Nội. Ảnh: BHXH TP Hà Nội

Cụ thể, cơ quan BHXH tại 21 tỉnh, thành sẽ thực hiện chi trả từ ngày làm việc đầu tiên của tháng (1-6), gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TPHCM, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và Kiên Giang.

Trong khi đó, 13 tỉnh, thành chi trả từ ngày làm việc thứ hai của tháng (ngày 2-6) gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Tại Hà Nội, cơ quan BHXH cho biết việc chi trả qua tài khoản cá nhân sẽ thực hiện vào ngày 2-6 (thứ ba) theo đúng lịch chung của thành phố. Với người nhận bằng tiền mặt, BHXH phối hợp cùng bưu điện xây dựng kế hoạch chi trả ngay sau thời điểm này.

Trong tháng 6-2026, BHXH Hà Nội dự kiến bố trí hơn 4.199 tỉ đồng để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho hơn 606.800 người đang hưởng trên địa bàn.

Tại Bắc Ninh, người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân từ ngày 1-6 (thứ hai). Hình thức nhận tiền mặt cũng được cơ quan BHXH phối hợp với bưu điện triển khai sau đó, bảo đảm kịp thời.

Tương tự, tại TPHCM và Quảng Ninh, người hưởng sẽ nhận tiền từ ngày 1-6; còn tại Hải Phòng, việc chi trả bắt đầu từ ngày 2-6 theo lịch của địa phương.

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân được thực hiện tại cơ quan BHXH khu vực, chậm nhất trước ngày mùng 5 hằng tháng. Đối với hình thức nhận tiền mặt, từ ngày 12 đến hết ngày 25 hằng tháng sẽ tiếp tục chi trả tại các điểm giao dịch của đơn vị dịch vụ chi trả.

BHXH Việt Nam cho biết hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu hằng tháng. Trong đó, hơn 11.500 người nhận từ 20 triệu đồng/tháng trở lên; gần 418.500 người nhận từ 10 đến dưới 20 triệu đồng; hơn 1 triệu người nhận từ 6 đến dưới 10 triệu đồng; khoảng 1,35 triệu người nhận từ 3 đến dưới 6 triệu đồng mỗi tháng.

Trung tướng Mai Hoàng chủ trì công bố thông tin về vụ người nước ngoài bị bắn chết tại TPHCM

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Bảo hiểm xã hội

'Siêu phường' gần 100.000 dân sau sáp nhập: Công an cơ sở tiếp dân tới 22h

12:49 , 26/05/2026
Chân dung 2 sát thủ giết người tại phường Bến Thành, TPHCM

12:28 , 26/05/2026
Ra lệnh tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Thị Ngọc SN 1958 cùng 72 "cây lạ" trong vườn nhà

12:01 , 26/05/2026
Tin mới nhất về thời điểm xuất hiện mưa to, chấm dứt nắng nóng đặc biệt gay gắt ở miền Bắc

11:44 , 26/05/2026

