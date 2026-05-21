Nếu lương hưu 3 triệu thì sau 1.7 dự kiến tăng lên bao nhiêu?

Câu 1: Theo Phương án 1 của dự thảo Thông tư điều chỉnh lương hưu dự kiến từ ngày 01/07/2026, nhóm đối tượng hưởng lương hưu cơ bản đầu tiên (điểm a, b, c) sẽ được tính mức tăng như thế nào?

A. Tăng thêm 4,5% trên nền lương cũ và cộng thêm cố định 200.000 đồng/tháng. [✔]

B. Tăng chung đều một tỷ lệ 8% cho tất cả các nhóm mà không cộng thêm tiền mặt.

C. Tăng thêm cố định 500.000 đồng/tháng đồng loạt cho mọi đối tượng nghỉ hưu.

D. Tăng thêm 10% tính trên tổng mức lương thực nhận của tháng liền kề trước đó.

Giải thích: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) từ ngày 01/07/2026. Trong đó, Phương án 1 đưa ra cơ chế điều chỉnh phân loại theo nhóm đối tượng. Đối với nhóm người hưởng lương hưu cơ bản (thuộc các điểm a, b, c khoản 1 Điều 1), công thức tính mức hưởng mới sẽ bằng mức lương hưu của tháng 6/2026 nhân với 1,045 (tương đương tăng 4,5%), sau đó cộng thêm một khoản bổ sung cố định là 200.000 đồng/tháng.

Đáp án đúng là: A.

Câu 2: Đối với Phương án 2 trong cùng dự thảo, cơ quan quản lý đề xuất mô hình điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng theo nguyên tắc nào?

A. Chỉ điều chỉnh tăng thu nhập cho những người có thời gian đóng bảo hiểm trên 30 năm.

B. Tăng theo lũy tiến, người có mức lương hưu càng cao thì tỷ lệ phần trăm tăng càng lớn.

C. Áp dụng một mức tăng chung 8% cho tất cả các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp. [✔]

D. Giữ nguyên mức lương hưu cũ và bù đắp bằng các gói phiếu mua hàng an sinh xã hội.

Giải thích: Bên cạnh phương án phân loại đối tượng, dự thảo cũng xây dựng Phương án 2 nhằm đơn giản hóa việc tính toán bằng cách áp dụng một tỷ lệ đồng nhất. Theo phương án này, từ ngày 01/07/2026, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tất cả các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 sẽ được điều chỉnh tăng đồng loạt thêm 8% so với mức hưởng cũ của tháng 6/2026, tương đương với việc lấy lương cũ nhân hệ số 1,08.

Đáp án đúng là: C.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ. (Ảnh: Sức khỏe Đời sống)

Câu 3: Theo dự thảo, sau khi đã tính toán mức tăng theo tỷ lệ phần trăm (ở cả hai phương án), những người có mức lương hưu bằng hoặc thấp hơn 3.500.000 đồng/tháng sẽ nhận được hỗ trợ đặc biệt gì?

A. Được cơ quan bảo hiểm xã hội hỗ trợ chi trả toàn bộ tiền điện sinh hoạt hằng tháng.

B. Được điều chỉnh tăng thêm một khoản cố định bằng 300.000 đồng/tháng. [✔]

C. Được tự động nâng ngạch hưởng lương và miễn trừ toàn bộ thuế thu nhập cá nhân.

D. Được nhân đôi số tiền thưởng vào các ngày lễ lớn trong năm theo quy định mới.

Giải thích: Nhằm mục tiêu bảo đảm an sinh và thu hẹp khoảng cách thu nhập, dự thảo bổ sung một điều khoản hỗ trợ đặc biệt dành riêng cho nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp, áp dụng thống nhất cho cả hai phương án. Quy định nêu rõ: Sau khi đã thực hiện điều chỉnh theo tỷ lệ phần trăm chung (hoặc 4,5% + 200.000 đồng, hoặc 8%), nếu mức lương hưu của người hưởng vẫn bằng hoặc thấp hơn 3.500.000 đồng/tháng thì sẽ được cộng thêm khoản hỗ trợ trực tiếp trị giá 300.000 đồng/tháng vào lương thực nhận.

Đáp án đúng là: B.

Câu 4: Giả sử một người đang hưởng lương hưu 3.000.000 đồng/tháng trong tháng 6/2026, nếu Nhà nước quyết định áp dụng Phương án 1 (tăng 4,5% + 200.000 đồng và có hỗ trợ lương thấp), tổng số tiền người này thực nhận từ tháng 7/2026 là bao nhiêu?

A. 3.240.000 đồng/tháng.

B. 3.335.000 đồng/tháng.

C. 3.540.000 đồng/tháng.

D. 3.635.000 đồng/tháng. [✔]

Giải thích: Quy trình tính toán đối với trường hợp này gồm hai bước rõ ràng. Bước 1, tính mức tăng theo tỷ lệ và định mức chung của Phương án 1: (3.000.000 x 1,045) + 200.000 = 3.335.000 đồng. Bước 2, xét điều kiện hỗ trợ đối tượng lương thấp: Do mức lương sau tăng 3.335.000 đồng này vẫn thấp hơn ngưỡng sàn quy định là 3.500.000 đồng, người hưởng tiếp tục được cộng thêm khoản hỗ trợ cố định 300.000 đồng. Kết quả, tổng số tiền thực nhận dự kiến là: 3.335.000 + 300.000 = 3.635.000 đồng/tháng.

Đáp án đúng là: D.

Câu 5: Trường hợp người hưởng lương hưu sau khi tính mức tăng chung theo tỷ lệ mà đạt kết quả cao hơn 3.500.000 đồng nhưng vẫn dưới 3.800.000 đồng/tháng thì mức lương mới sẽ được xử lý ra sao?

A. Được điều chỉnh tăng làm tròn lên bằng đúng sàn 3.800.000 đồng/tháng. [✔]

B. Giữ nguyên mức kết quả lẻ đó và không được nhận thêm bất kỳ hỗ trợ nào khác.

C. Bị khấu trừ đi khoản tiền lẻ để đưa về mức tròn thấp hơn là 3.500.000 đồng/tháng.

D. Được chuyển đổi phần chênh lệch thiếu hụt sang thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện miễn phí.

Giải thích: Dự thảo quy định rất rõ cơ chế "lập sàn" hay làm tròn mức hưởng tối thiểu nhằm bảo vệ quyền lợi, ổn định cuộc sống cho nhóm cận nghèo hoặc có mức lương hưu trung bình thấp. Cụ thể, đối với những người có mức lương hưu sau khi thực hiện điều chỉnh theo tỷ lệ phần trăm chung mà rơi vào khoảng giữa, tức là cao hơn 3.500.000 đồng nhưng vẫn thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng, thì Nhà nước sẽ điều chỉnh tăng thẳng lên bằng mức sàn cố định là 3.800.000 đồng/tháng.

Đáp án đúng là: A.