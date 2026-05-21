Thông báo quan trọng từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam liên tục ghi nhận các phản ánh về việc kẻ xấu giả danh cán bộ nhà nước để lừa đảo. Bọn chúng thường nhắm vào những người đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần cập nhật thông tin cho con nhỏ. Với những kịch bản được dàn dựng tinh vi, kẻ gian dễ dàng lấy được lòng tin, từ đó đe dọa trực tiếp đến quyền lợi và an toàn tài chính của người dân.

Một vụ việc điển hình vừa xảy ra tại tỉnh Cà Mau đã phơi bày rõ sự xảo quyệt của băng nhóm lừa đảo này. Chị B. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ phường, yêu cầu chị mang giấy tờ đến Ủy ban nhân dân để cập nhật thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho con nhỏ dưới 6 tuổi. Nắm bắt được việc chị B. bận rộn và không có thời gian đi lại, đối tượng liền gợi ý kết bạn Zalo với tài khoản mang tên “Nguyễn Trung Quân” để được hướng dẫn cài đặt ứng dụng “bảo hiểm xã hội điện tử” ngay tại nhà.

Mất cảnh giác và làm theo các bước hướng dẫn, chị B. đã vô tình cấp quyền cho phần mềm độc hại hoạt động. Ngay lập tức, đối tượng thâm nhập và rút sạch 2 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của chị. Đáng chú ý, khi nạn nhân hoảng hốt phản ánh việc mất tiền, kẻ gian tiếp tục tung hỏa mù, hứa hẹn sẽ hoàn tiền nếu chị dùng một tài khoản khác để đối soát. Chị B. vội vàng mượn điện thoại của người thân để thao tác và tiếp tục bị chiếm đoạt thêm hơn 7,8 triệu đồng. Chỉ trong một thời gian ngắn, tổng số tiền nạn nhân bị lừa đã lên tới gần 10 triệu đồng.

Trước mức độ lộng hành của tội phạm mạng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chính thức lên tiếng khẳng định cơ quan tuyệt đối không có chủ trương gọi điện hay nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng mang tên “thẻ bảo hiểm xã hội điện tử”. Đồng thời, cán bộ nhà nước cũng không bao giờ yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân qua mạng xã hội để cập nhật dữ liệu cho ứng dụng VssID. Mọi thông tin, chính sách liên quan đều được thông báo công khai, minh bạch qua các kênh truyền thông chính thống.

Để tránh trở thành nạn nhân tiếp theo, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không kết bạn qua mạng xã hội với những người lạ tự xưng là cán bộ và không nhấp vào bất kỳ đường link không rõ nguồn gốc nào. Nguyên tắc bảo mật quan trọng nhất là không bao giờ cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân, thông tin ngân hàng hay dữ liệu sinh trắc học như khuôn mặt, vân tay cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức.

Khi cần tra cứu thông tin hoặc cần hỗ trợ về các thủ tục bảo hiểm, người tham gia chỉ nên truy cập vào các kênh chính thức bao gồm Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ứng dụng VssID chuẩn trên kho ứng dụng, hoặc gọi trực tiếp đến Tổng đài chăm sóc khách hàng 19009068. Nếu nhận thấy các dấu hiệu bất thường mang tính chất lừa đảo, người dân cần dừng ngay mọi giao dịch và trình báo kịp thời cho cơ quan Công an gần nhất hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để được hỗ trợ xử lý.