Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra lệnh bắt tạm giam chủ hộ kinh doanh Trương Thị Kim Hà SN 1978

Theo Chi Chi | 21-05-2026 - 06:59 AM | Xã hội

Chủ hộ kinh doanh Trương Thị Kim Hà bị bắt cùng Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Nguyễn Văn Lời.

Ngày 20/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM xác nhận với báo Tuổi Trẻ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng liên quan để điều tra về hành vi "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ". 

Trước đó, vào ngày 7/5/2026, Đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh do bà Trương Thị Kim Hà (SN 1978) làm chủ tại địa chỉ số 454A Thống Nhất, phường Tam Thắng.

Do đã nhận được thông tin mật báo từ trước, bà Hà đã nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, chuyển phần lớn số động vật hoang dã đến một địa điểm khác nhằm đối phó. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, tổ công tác đã lật tẩy được mưu đồ này khi phát hiện một nhà kho nằm cách cơ sở chính chỉ khoảng 20 mét.

Tại thời điểm kiểm tra kho bãi, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản tạm giữ 433 cá thể động vật hoang dã không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, bao gồm: 430 cá thể chim các loại; 3 cá thể bò sát.

Qua kết quả giám định chuyên môn, cơ quan chức năng xác định có 73 cá thể thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Nhóm IIB); 360 cá thể còn lại là động vật hoang dã thông thường. Hiện toàn bộ số động vật này đã được chuyển giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để chăm sóc, cứu hộ theo đúng quy định.

Ra lệnh bắt tạm giam chủ hộ kinh doanh Trương Thị Kim Hà SN 1978- Ảnh 1.

Ông Lời và bà Hà (hai người ngồi). Ảnh: Công an TP.HCM. Ảnh: VTV News

Bóc gỡ đường dây "bảo kê" của Trạm trưởng Kiểm lâm

Báo Vietnamnet cho biết, mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hành vi tiếp tay, nhận tiền của cán bộ nhà nước. Đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Lời (SN 1978), Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu, người được điều động tham gia vào đoàn kiểm tra liên ngành.

Thay vì thực hiện đúng trách nhiệm công vụ, ông Lời đã lợi dụng vị trí công tác để thông báo trước lịch kiểm tra cho bà Hà, tạo điều kiện cho chủ cơ sở này cất giấu tang vật nhằm né tránh việc bị xử lý hình sự.

Không dừng lại ở đó, để tìm cách "bảo hóa" số động vật lậu này, bà Hà đã thông qua mạng xã hội liên hệ với đối tượng Nguyễn Hạnh Phúc (SN 1985, trú tại tỉnh Đắk Lắk) nhằm đặt mua các bảng kê lâm sản trái phép. Đồng thời, bà Hà cũng móc nối, đưa tiền nhiều lần cho ông Lời để được vị Trạm trưởng này dẫn dắt, "vẽ đường" cho các thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh, nuôi nhốt động vật.

Căn cứ vào các chứng cứ không thể chối cãi, ngày 16/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định bắt tạm giam:

Bà Trương Thị Kim Hà về tội danh “Đưa hối lộ”.

Ông Nguyễn Văn Lời về tội danh “Môi giới hối lộ”.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tập trung lực lượng để bóc tách toàn bộ đường dây. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có hành vi tiêu thụ động vật hoang dã trái phép, đồng thời điều tra và xử lý nghiêm hành vi làm giả, mua bán các loại bảng kê lâm sản để hợp thức hóa nguồn hàng lậu.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân sắp đi nước ngoài chú ý quy định phạt đến 50 triệu đồng từ 1/7

Tất cả người dân sắp đi nước ngoài chú ý quy định phạt đến 50 triệu đồng từ 1/7 Nổi bật

Ông Tô Ngọc Liễn làm Bí thư phường Sa Pa

Ông Tô Ngọc Liễn làm Bí thư phường Sa Pa Nổi bật

Từ ngày 1/7, lương hưu có thể gần 40 triệu đồng/tháng

Từ ngày 1/7, lương hưu có thể gần 40 triệu đồng/tháng

20:59 , 20/05/2026
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng bị khởi tố

Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng bị khởi tố

20:46 , 20/05/2026
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: 'Tôi rất day dứt, ngay cả khi đã nghỉ hưu'

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: 'Tôi rất day dứt, ngay cả khi đã nghỉ hưu'

19:59 , 20/05/2026
Hai đối tượng người nước ngoài trói cô gái SN 1998 trong khách sạn, ép khai mật khẩu WeChat để cướp 1,1 tỷ đồng

Hai đối tượng người nước ngoài trói cô gái SN 1998 trong khách sạn, ép khai mật khẩu WeChat để cướp 1,1 tỷ đồng

19:29 , 20/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên