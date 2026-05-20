Hai đối tượng người nước ngoài trói cô gái SN 1998 trong khách sạn, ép khai mật khẩu WeChat để cướp 1,1 tỷ đồng

Theo Nam An | 20-05-2026 - 19:29 PM | Xã hội

Hai người đàn ông Trung Quốc bị bắt sau khi dụ cô gái SN 1998 sang Việt Nam, trói trong khách sạn ở Bắc Ninh rồi ép cung cấp mật khẩu WeChat để cướp hơn 1,1 tỷ đồng.

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng người Trung Quốc để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” với số tiền 300.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng).

Hai đối tượng bị khởi tố gồm Zhang Chengrong (SN 1993) và Nie Changao (SN 1995), cùng quốc tịch Trung Quốc.

Theo thông tin ban đầu, ngày 05/5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của chị C.M.Z, sinh năm 1998, quốc tịch Trung Quốc tố giác 2 đối tượng người Trung Quốc chưa rõ danh tính chiếm đoạt tài sản với số tiền là 300.000 Nhân dân tệ.

Đối tượng Zhang Chengrong và Nie Changao (từ trái qua phải). Ảnh: CQCA

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án có thủ đoạn manh động và liên quan đến người nước ngoài, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự huy động lực lượng gồm các điều tra viên, trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm, chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung truy xét nhằm nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ các đối tượng gây án và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Với tinh thần khẩn trương, kiên quyết tấn công tội phạm, chưa đầy 24 giờ sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác định, bắt giữ đối tượng Zhang Chengrong và Nie Changao là thủ phạm gây ra vụ án trên khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và TP. Hải Phòng.

Quá trình điều tra xác định, từ cuối tháng 4/2026, bằng thủ đoạn kết bạn, làm quen qua ứng dụng Wechat, các đối tượng đã dụ dỗ chị C.M.Z từ Trung Quốc sang Việt Nam chơi và hứa hẹn sẽ lo toàn bộ chi phí.

Ngày 02/5, chị C.M.Z nhập cảnh vào Việt Nam và được các đối tượng đến đón tại sân bay, sau đó, đưa đi ăn tối rồi về nhận phòng nghỉ tại một khách sạn trên địa bàn phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

Đến khoảng hơn 0h00 ngày 03/5, các đối tượng dùng băng dính trói chị C.M.Z, đe dọa, yêu cầu cung cấp mật khẩu điện thoại, mật khẩu chuyển tiền qua ứng dụng Wechat rồi cướp số tiền 300.000 Nhân dân tệ.

Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 15 triệu đồng và phong tỏa 417.000 Nhân dân tệ (trong đó có 300.000 Nhân dân tệ chiếm đoạt của chị C.M.Z) trong tài khoản ngân hàng của các đối tượng cùng nhiều đồ vật có liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.


