Đợt mưa to đến rất to ở miền Bắc khi nào kết thúc?

Theo Duy Anh | 20-05-2026 - 17:59 PM | Xã hội

Cơ quan khí tượng cho biết, đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến hết ngày mai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay 20/5 đến ngày 21/5, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo dự báo từ đêm 21/5, mưa lớn diện rộng trên khu vực miền Bắc có khả năng kết thúc.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 21 và ngày 22/5

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 25-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

