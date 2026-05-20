Truy nã “Nguy hiểm” đối tượng phạm tội “Đánh bạc”: Người dân không nên truy đuổi hay bắt giữ đối tượng

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang điều tra vụ án liên quan đến bị can Trịnh Văn Toàn (SN 1987, trú thôn Thành Chung, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Đánh bạc” theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình điều tra vụ án, Trịnh Văn Toàn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 5/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy nã “nguy hiểm” đối với bị can này để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang điều tra vụ án liên quan đến bị can Trịnh Văn Toàn (SN 1987, trú thôn Thành Chung, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh)

Công an tỉnh Bắc Ninh kêu gọi Trịnh Văn Toàn sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hiện cơ quan điều tra đang phối hợp với các cơ quan tố tụng hoàn tất hồ sơ để kết luận điều tra, đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt bị can theo quy định.

Cơ quan chức năng cho biết, trường hợp bị can tiếp tục bỏ trốn khi bị xét xử vắng mặt đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền tự bào chữa, đồng thời không được xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Theo Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung các năm 2017, 2024, 2025), người phạm tội “Đánh bạc” có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng truy nã, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại 02043.854.666 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý. Mọi thông tin cá nhân của người cung cấp sẽ được bảo mật theo quy định.

Cơ quan điều tra cũng khuyến cáo người dân không tự ý truy đuổi hoặc bắt giữ đối tượng khi chưa có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an toàn.