Tất cả người dân khi đi bệnh viện chú ý quy định mới từ 10/7

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 16/2026/TT-BYT Quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh, chính thức có hiệu lực từ ngày 10/7/2026.

Bệnh viện phải công khai chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho người bệnh

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Thông tư mới, tất cả các đơn vị y tế khi tiếp nhận nguồn thuốc viện trợ miễn phí có trách nhiệm phải công bố rộng rãi thông tin về chương trình. Việc công khai phải được thực hiện trên trang thông tin điện tử chính thức của bệnh viện (nếu có) hoặc tiến hành niêm yết trực quan tại các khu vực đón tiếp để người bệnh dễ dàng nắm bắt.

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế bắt buộc phải cung cấp đầy đủ và chi tiết cho người bệnh các danh mục thông tin chuyên môn liên quan bao gồm:

Để việc cấp phát diễn ra đúng đối tượng, điểm d khoản 3 Điều 6 Thông tư 16/2026/TT-BYT yêu cầu các bệnh viện phải căn cứ vào lượng thuốc được phân bổ thực tế để lập phương án phân phối phù hợp.

Quá trình cấp phát phải cam kết đạt được các tiêu chí: công bằng, hợp lý, minh bạch và tối ưu hóa hiệu quả điều trị. Ngoài ra, nguồn thuốc viện trợ này phải được lưu trữ tại kho riêng, có nhãn mác hoặc ký hiệu đặc trưng để không bị nhầm lẫn với các danh mục thuốc thương mại thông thường khác.

Tiêu chuẩn hỗ trợ và quy định kê đơn đối với bệnh nhân

Về phía người bệnh, để trở thành đối tượng thụ hưởng của chương trình hỗ trợ theo khoản 6 Điều 2, bệnh nhân phải có kết quả chẩn đoán bệnh chính xác từ bác sĩ, được chỉ định và kê đơn sử dụng dòng thuốc trùng khớp với danh mục viện trợ, đồng thời phải dựa trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện.

Người bệnh (hoặc người đại diện hợp pháp) sẽ tiến hành ký cam kết vào Phiếu đăng ký tự nguyện theo mẫu chuẩn quy định tại Phụ lục 02 của Thông tư.

Song song đó, Thông tư cũng siết chặt quy trình chuyên môn của các y bác sĩ. Việc chỉ định và lập đơn thuốc bắt buộc phải căn cứ dựa trên các tài liệu y khoa chính thống bao gồm: Hướng dẫn sử dụng thuốc do Bộ Y tế phê duyệt, phác đồ điều trị do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành/công nhận, cùng với Dược thư Quốc gia phiên bản mới nhất.

Cuối cùng, nhằm phục vụ công tác hậu kiểm và quản lý nguồn thuốc tài trợ, khi hoàn thiện bệnh án hoặc kê đơn cho bệnh nhân, các bác sĩ có nghĩa vụ phải ghi nhận rõ ràng bằng văn bản rằng nguồn thuốc này được trích xuất từ chương trình hỗ trợ miễn phí.