Đột kích khách sạn lúc rạng sáng, bắt La Thị Ngọc Ánh SN 2002

Công an TP Đà Nẵng ngày 2/6 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP ra quyết định tạm giữ hình sự đối với La Thị Ngọc Ánh (SN 2002, trú tỉnh Đắk Lắk; tạm trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Man Jian Xiang, Xu Ming Chen, Yu Xun (cùng mang quốc tịch Trung Quốc) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, La Thị Ngọc Ánh cùng với Phạm Thị Xuân Nhớ (SN 1987, trú tỉnh Gia Lai) bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện La Thị Ngọc Ánh có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy cho người nước ngoài, chủ yếu là khách du lịch quốc tịch Trung Quốc. Đối tượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để liên lạc, giao dịch kín nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Khoảng 04 giờ sáng ngày 1/6, lực lượng Công an đã tổ chức các mũi công tác tiến hành bắt quả tang La Thị Ngọc Ánh tại một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải khi đang chuẩn bị giao ma túy cho khách. Tại hiện trường thu giữ 3 gói "nước vui", 3 gói ketamine, 2 gói ma túy đá, 20 viên hồng phiến, 1 cân tiểu ly cùng nhiều tang vật liên quan.

Cùng thời điểm, lực lượng Công an phát hiện Man Jian Xiang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Xu Ming Chen (SN 2003) và Yu Xun (SN 1994), cùng quốc tịch Trung Quốc về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Yu Xun tại một khách sạn trên địa bàn phường An Hải, lực lượng chức năng thu giữ thêm 01 gói ma túy đá, 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Cùng thời điểm này, lực lượng Công an đã bắt quả tang Phạm Thị Xuân Nhớ (SN 1987, trú tỉnh Gia Lai) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại một căn hộ thuộc phường Ngũ Hành Sơn. Tang vật thu giữ gồm 12 gói ma túy nước vui; 29 viên thuốc lắc; 97 viên hồng phiến; 03 gói ni-lon ma túy chứa chất bột màu trắng (nghi ma túy ketamine); 09 gói ni-lon chứa tinh thể rắn màu trắng (nghi ma túy đá); 15 nỏ thủy tinh và các tang vật khác có liên quan.

Qua đấu tranh, Phạm Thị Xuân Nhớ khai nhận đã cất giữ và đi giao ma túy cho Ánh. Đáng chú ý, Nhớ từng có 2 tiền án liên quan đến tội phạm về ma túy và mới chấp hành xong án phạt tù năm 2025.Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự đối với La Thị Ngọc Ánh, Phạm Thị Xuân Nhớ, Man Jian Xiang, Xu Ming Chen, Yu Xun để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.