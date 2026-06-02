Bắt Giám đốc công ty truyền thông cùng 17 người, tạm hoãn xuất cảnh 15 đối tượng: Thu giữ 7 tỷ đồng, 29 máy tính và 41 điện thoại

Một công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và SEO tại Hà Nội vừa bị cơ quan chức năng triệt phá sau khi bị phát hiện có hành vi quảng bá, nâng hạng tìm kiếm cho hàng chục website cờ bạc trực tuyến trái phép. Vụ việc khiến 18 người bị khởi tố, trong khi 15 đối tượng khác bị tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 2/6, Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát hiện một ổ nhóm gồm 33 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi “ Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án quy mô lớn do Công an TP Hà Nội triệt phá (Ảnh: CATPHN)

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này hoạt động dưới danh nghĩa Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo. Công ty do Phạm Ngọc Mạnh (sinh năm 1995) làm Giám đốc, đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm và gia tăng lượng truy cập cho các website trên Internet.

Đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: CATPHN)

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định phần lớn khách hàng của công ty lại là các website có nội dung vi phạm pháp luật, đặc biệt là những trang liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến.

Để giúp các website này tiếp cận người dùng và xuất hiện ở vị trí cao trên các công cụ tìm kiếm, Phạm Ngọc Mạnh đã chỉ đạo đội ngũ quản lý và nhân viên xây dựng hệ thống quảng bá chuyên nghiệp. Công ty được tổ chức theo mô hình tương đối bài bản với nhiều bộ phận như Marketing, Chăm sóc khách hàng, SEO, IT và Backlink.

Các nhân viên được phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm tạo ra số lượng lớn bài viết, liên kết dẫn hướng (backlink) và các nội dung quảng bá trên Internet. Mục tiêu là gia tăng lượng truy cập cũng như cải thiện thứ hạng tìm kiếm cho các website khách hàng, trong đó có nhiều trang web đánh bạc hoạt động trái phép.

Quá trình điều tra cũng cho thấy nhóm đối tượng đã áp dụng nhiều phương thức để che giấu dòng tiền thu được từ hoạt động này. Theo đó, Phạm Ngọc Mạnh sử dụng 41 ví điện tử trên các nền tảng tiền số để nhận thanh toán bằng đồng USDT từ khách hàng.

Trong khi đó, việc trả lương cho nhân viên chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt nhằm hạn chế các dấu vết giao dịch tài chính.

Khám xét nơi ở cùng các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 7 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và tài sản được quy đổi từ tiền điện tử. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng.

Tang vật bị thu giữ trong vụ án (Ảnh: CATPHN)

Bên cạnh đó, 29 máy tính và 41 điện thoại di động được xác định có liên quan đến hoạt động của công ty cũng bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả xác minh cho thấy từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo đã thu lợi khoảng 3,7 tỷ đồng từ hoạt động quảng bá và nâng thứ hạng tìm kiếm cho các website vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, trong số các khách hàng của công ty có 22 website cờ bạc sử dụng tiếng Việt nhưng chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mạnh cùng 17 đối tượng là quản lý, nhân viên có vai trò tích cực trong việc hỗ trợ hoạt động phạm tội của công ty theo quy định tại khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Đối với 15 đối tượng còn lại trong đường dây, cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh để tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an TP Hà Nội, vụ án là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, truyền thông và SEO trên môi trường mạng. Mọi hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh hợp pháp để tiếp tay cho các website vi phạm pháp luật, đặc biệt là các trang đánh bạc trực tuyến, đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.

Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội