Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quyết định khởi tố ông chủ shop giày dép Mai Xuân Chiến

| | Xã hội

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ hàng hóa là giày, dép có trị giá hơn 3,1 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) ngày 2/6 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Xuân Chiến (sinh năm 2001, trú tại xóm 4, xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình) về tội xâm phạm sở hữu quyền công nghiệp

Theo cơ quan CSĐT, vụ án kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam xảy ra tại cửa hàng kinh doanh giày thể thao “Bull Sneaker”, có địa chỉ tại Tổ dân phố Văn Lâm, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ hàng hóa là giày, dép có trị giá hơn 3,1 tỷ đồng.

Đối tượng Mai Xuân Chiến - Ảnh: Công an Ninh Bình

Đây là kết quả của việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh khuyến cáo doanh nghiệp và hộ kinh doanh tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật. Hành vi kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu không chỉ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu, còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh, trật tự quản lý kinh tế trên địa bàn.

Việc bắt giữ, xử lý hình sự các đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là lời cảnh báo đối với các cá nhân, tổ chức vì lợi nhuận mà cố tình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh hàng hóa.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui lớn từ dự án công cộng 5.000 tỷ đồng, rộng gấp 35 lần sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Tin vui lớn từ dự án công cộng 5.000 tỷ đồng, rộng gấp 35 lần sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng Nổi bật

Thủ đoạn của Mai Hà Trang - Chủ tịch CCV Group vừa bị khởi tố

Thủ đoạn của Mai Hà Trang - Chủ tịch CCV Group vừa bị khởi tố Nổi bật

Lật thuyền trên sông Ngàn Phố, 4 người trong gia đình tử vong

Lật thuyền trên sông Ngàn Phố, 4 người trong gia đình tử vong

23:24 , 02/06/2026
Bí thư chi bộ, trưởng thôn/tổ trưởng dân phố ở Hà Nội hưởng phụ cấp tới 2,8 lần mức lương cơ sở

Bí thư chi bộ, trưởng thôn/tổ trưởng dân phố ở Hà Nội hưởng phụ cấp tới 2,8 lần mức lương cơ sở

23:03 , 02/06/2026
Chủ tịch xã có quyền cắt điện, nước

Chủ tịch xã có quyền cắt điện, nước

22:49 , 02/06/2026
Bộ Công an nói gì về quyết định chia sẻ dữ liệu camera an ninh cá nhân, doanh nghiệp cho công an xã?

Bộ Công an nói gì về quyết định chia sẻ dữ liệu camera an ninh cá nhân, doanh nghiệp cho công an xã?

22:28 , 02/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên