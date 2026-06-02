Lật thuyền trên sông Ngàn Phố, 4 người trong gia đình tử vong

Trong lúc vui chơi chèo thuyền và tắm sông trên sông Ngàn Phố, 4 người trong một gia đình không may bị chết đuối.

Tối 2-6, lãnh đạo xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước đặc biệt thương tâm khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong.

Theo đó, vào chiều 2-6, chị Phạm Thị N. (SN 1991, thường trú xã Đức Thọ) trong dịp đưa con về quê ngoại chơi đã cùng con gái là Nguyễn Thùy D. (SN 2021) và hai cháu ruột là Phạm Quỳnh A. (SN 2014), Phạm Minh T. (SN 2016), trú thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2 chèo thuyền ra khu vực sông Ngàn Phố (đoạn qua xã Sơn Kim 1) để vui chơi, tắm sông.

Trong quá trình di chuyển trên sông, chiếc thuyền không may bị lật khiến cả 4 người rơi xuống nước.

Khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, một số người dân ở thôn Vũng Tròn (xã Sơn Kim 1) phát hiện có người đang bị đuối nước nên hô hoán ứng cứu và báo chính quyền địa phương. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra tai nạn có nước sâu và thời điểm phát hiện muộn nên cả 4 nạn nhân đều tử vong.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân.

Theo Vĩnh Gia

Người lao động

