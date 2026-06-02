Bí thư chi bộ, trưởng thôn/tổ trưởng dân phố ở Hà Nội hưởng phụ cấp tới 2,8 lần mức lương cơ sở

Chiều 2-6, tại kỳ họp thứ 3 (chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Đại biểu thông qua Nghị quyết

Theo nghị quyết, thôn là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư ở xã, còn tổ dân phố được tổ chức ở phường. Đối với những địa bàn có yếu tố đặc thù, Hà Nội có thể tổ chức thôn trong phường hoặc tổ dân phố trong xã nếu phù hợp điều kiện thực tế và được người dân đồng thuận.

Nghị quyết quy định mỗi thôn có trưởng thôn và phó trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có tổ trưởng và phó tổ trưởng tổ dân phố. Tùy quy mô dân cư và đặc điểm địa bàn, mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí từ 1 đến 2 phó trưởng. Cụ thể, thôn có từ 800 hộ gia đình trở lên hoặc tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trật tự hoặc thôn đặc biệt khó khăn được bố trí tối đa 2 phó trưởng. Các trường hợp còn lại bố trí 1 người.

Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm. Người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố gồm Bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận và phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố. Tổng số người hoạt động không chuyên trách tại mỗi thôn, tổ dân phố không quá 5 người.

Đáng chú ý, căn cứ mức quỹ phụ cấp theo quy định của Chính phủ, thẩm quyền đặc thù của thành phố theo Luật Thủ đô và yêu cầu quản lý, ngân sách thành phố sẽ bố trí phần kinh phí tăng thêm để bảo đảm quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cao hơn mức chung.

Đối với thôn có từ 800 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trật tự hoặc thôn đặc biệt khó khăn, quỹ phụ cấp hằng tháng bằng 12 lần mức lương cơ sở (hiện là 2,34 triệu đồng, tăng lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1-7-2026). Trong đó, Bí thư chi bộ và trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố hưởng mức phụ cấp bằng 2,8 lần mức lương cơ sở; Trưởng ban Công tác Mặt trận 2,4 lần; phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố 2 lần mức lương cơ sở/người, áp dụng tối đa với 2 người.

Đối với các thôn, tổ dân phố còn lại, quỹ phụ cấp hằng tháng bằng 9 lần mức lương cơ sở. Cơ cấu phụ cấp gồm: Bí thư chi bộ và trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố bằng 2,5 lần mức lương cơ sở; Trưởng ban Công tác Mặt trận 2,15 lần; 1 phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố hưởng 1,85 lần mức lương cơ sở.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được kiêm nhiệm không quá 1 chức danh khác và được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Đồng thời, các đối tượng này được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác theo quy định hiện hành.









Cùng với đó, được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Từ thời điểm này, một số quy định liên quan đến chế độ, chính sách đối với phó trưởng thôn, phó tổ trưởng tổ dân phố tại Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội sẽ hết hiệu lực.

