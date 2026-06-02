Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư chi bộ, trưởng thôn/tổ trưởng dân phố ở Hà Nội hưởng phụ cấp tới 2,8 lần mức lương cơ sở

| | Xã hội

TP Hà Nội vừa thông qua quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Chiều 2-6, tại kỳ họp thứ 3 (chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Từ 1-7, Hà Nội áp dụng quy định mới đối với thôn, tổ dân phố - Ảnh 1.

Đại biểu thông qua Nghị quyết

Theo nghị quyết, thôn là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư ở xã, còn tổ dân phố được tổ chức ở phường. Đối với những địa bàn có yếu tố đặc thù, Hà Nội có thể tổ chức thôn trong phường hoặc tổ dân phố trong xã nếu phù hợp điều kiện thực tế và được người dân đồng thuận.

Nghị quyết quy định mỗi thôn có trưởng thôn và phó trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có tổ trưởng và phó tổ trưởng tổ dân phố. Tùy quy mô dân cư và đặc điểm địa bàn, mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí từ 1 đến 2 phó trưởng. Cụ thể, thôn có từ 800 hộ gia đình trở lên hoặc tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trật tự hoặc thôn đặc biệt khó khăn được bố trí tối đa 2 phó trưởng. Các trường hợp còn lại bố trí 1 người.

Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm. Người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố gồm Bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận và phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố. Tổng số người hoạt động không chuyên trách tại mỗi thôn, tổ dân phố không quá 5 người.

Đáng chú ý, căn cứ mức quỹ phụ cấp theo quy định của Chính phủ, thẩm quyền đặc thù của thành phố theo Luật Thủ đô và yêu cầu quản lý, ngân sách thành phố sẽ bố trí phần kinh phí tăng thêm để bảo đảm quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cao hơn mức chung.

Đối với thôn có từ 800 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trật tự hoặc thôn đặc biệt khó khăn, quỹ phụ cấp hằng tháng bằng 12 lần mức lương cơ sở (hiện là 2,34 triệu đồng, tăng lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1-7-2026). Trong đó, Bí thư chi bộ và trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố hưởng mức phụ cấp bằng 2,8 lần mức lương cơ sở; Trưởng ban Công tác Mặt trận 2,4 lần; phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố 2 lần mức lương cơ sở/người, áp dụng tối đa với 2 người.

Đối với các thôn, tổ dân phố còn lại, quỹ phụ cấp hằng tháng bằng 9 lần mức lương cơ sở. Cơ cấu phụ cấp gồm: Bí thư chi bộ và trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố bằng 2,5 lần mức lương cơ sở; Trưởng ban Công tác Mặt trận 2,15 lần; 1 phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố hưởng 1,85 lần mức lương cơ sở.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được kiêm nhiệm không quá 1 chức danh khác và được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Đồng thời, các đối tượng này được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác theo quy định hiện hành.



Cùng với đó, được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Từ thời điểm này, một số quy định liên quan đến chế độ, chính sách đối với phó trưởng thôn, phó tổ trưởng tổ dân phố tại Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội sẽ hết hiệu lực.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui lớn từ dự án công cộng 5.000 tỷ đồng, rộng gấp 35 lần sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Tin vui lớn từ dự án công cộng 5.000 tỷ đồng, rộng gấp 35 lần sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng Nổi bật

Thủ đoạn của Mai Hà Trang - Chủ tịch CCV Group vừa bị khởi tố

Thủ đoạn của Mai Hà Trang - Chủ tịch CCV Group vừa bị khởi tố Nổi bật

Chủ tịch xã có quyền cắt điện, nước

Chủ tịch xã có quyền cắt điện, nước

22:49 , 02/06/2026
Bộ Công an nói gì về quyết định chia sẻ dữ liệu camera an ninh cá nhân, doanh nghiệp cho công an xã?

Bộ Công an nói gì về quyết định chia sẻ dữ liệu camera an ninh cá nhân, doanh nghiệp cho công an xã?

22:28 , 02/06/2026
Hàng triệu người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 6

Hàng triệu người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 6

20:59 , 02/06/2026
Đột kích khách sạn lúc rạng sáng, bắt La Thị Ngọc Ánh SN 2002

Đột kích khách sạn lúc rạng sáng, bắt La Thị Ngọc Ánh SN 2002

20:41 , 02/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên