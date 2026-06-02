Bộ Công an nói gì về quyết định chia sẻ dữ liệu camera an ninh cá nhân, doanh nghiệp cho công an xã?

Cuối tháng 3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 502/QĐ-TTg Phê duyệt Phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chia sẻ dữ liệu với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Một số công dân đã đặt câu hỏi rằng khi thực hiện Quyết định, có bắt buộc tất cả camera giám sát do các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp lắp đặt phải chia sẻ với Công an xã hay không?

Về vấn đề này, mới đây, Bộ Công an đã có thông tin trả lời cụ thể. Theo đó, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các hệ thống camera giám sát của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với Công an cấp xã không phải là nghĩa vụ bắt buộc, mà được thực hiện theo cơ chế thỏa thuận giữa các bên. Hoạt động này bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Dữ liệu năm 2024.

Theo đó, Nhà nước "Khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cung cấp dữ liệu thuộc quyền sở hữu cho cơ quan Nhà nước". Quy định này được cụ thể hóa tại Điều 8 Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ, theo đó việc cung cấp dữ liệu được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, nhằm phục vụ các mục tiêu vì lợi ích chung; đồng thời, phải bảo đảm có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu để xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến họ hoặc sự cho phép của chủ sở hữu dữ liệu để cho phép sử dụng dữ liệu phi cá nhân của họ.

Lộ trình thực hiện tích hợp hệ thống camera giám sát an ninh

Theo quyết định, giai đoạn 1 từ ngày 01/4/2026 đến ngày 30/9/2026, tổ chức triển khai mô hình điểm tại thành phố Hà Nội, tỉnh Gia Lai và tỉnh An Giang (đặc khu Phú Quốc) nhằm xây dựng mô hình mẫu về việc triển khai Phương án tích hợp hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm cơ sở đánh giá, hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và phương thức tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Giai đoạn 2 là từ ngày 01/10/2026 đến ngày 31/12/2027 tổ chức triển khai tại tất cả 34 tỉnh, thành phố.

Bộ Công an cho hay, để đảm bảo tính khả thi, phương án xác định lộ trình triển khai từ ngày 01/01/2028 bắt đầu mở rộng kết nối đối với các hệ thống camera được đầu tư theo hình thức xã hội hóa (bao gồm camera của tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hộ dân cư).

Cách tiếp cận này thể hiện nguyên tắc khuyến khích, tự nguyện, có lộ trình, không triển khai kết nối đồng loạt, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể liên quan.

Dữ liệu camera giám sát do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chia sẻ được lưu trữ tại Trung tâm camera giám sát Công an cấp xã hoặc sử dụng dịch vụ điện toán đám mây do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.