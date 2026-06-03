Ra lệnh bắt tạm giam nhân viên cây xăng Nguyễn Văn Mến SN 1988
Nguyễn Văn Mến đã có hành vi tham ô tài sản.
- 03-06-2026Chuyển khoản thành công 415 triệu đồng, người đàn ông SN 1972 phải trình báo công an
- 03-06-2026Lệnh bắt khẩn cấp Yên Văn Chính SN 1993
- 03-06-2026Tạm giữ hình sự mẹ kế Phạm Thúy Nga 33 tuổi
- 03-06-2026Bắt tạm giam Lê Thu Hoài - kẻ cầm dao chém người trong quán trà sữa
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp (Phòng Cảnh sát ĐTTP về Tham Nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, Môi trường) chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11, Lãnh đạo Chính quyền địa phương và Công an xã Tam Nông tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Mến, sinh năm 1988, nơi thường trú: ấp Giồng Nâu, xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long (tạm trú: ấp K12, xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) nguyên là nhân viên bán xăng, dầu của cây xăng có địa chỉ tại ấp K12, xã Phú Hiệp, tỉnh Đồng Tháp hành vi Tham ô tài sản.
Trước đó, ông Mến là lao động thử việc tại Công ty Việt Mỹ 86, được giao nhiệm vụ bán xăng, dầu và báo cáo doanh thu, nộp tiền bán hàng về Công ty hàng tháng. Tuy nhiên, lợi dụng lòng tin của Công ty, ông Mến đã nhiều lần chiếm đoạt tiền bán xăng dầu của Công ty để chi tiêu vào mục đích cá nhân, với tổng số tiền là 121.894.080 đồng.
Vụ án đang tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.
Đời sống và pháp luật