Tạm giữ hình sự mẹ kế Phạm Thúy Nga 33 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thúy Nga (33 tuổi, trú tại thành phố Hạ Long) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích", tờ VnExpress đưa tin.

Sự việc đau lòng xảy ra vào tối ngày 29/5/2026. Đại diện UBND phường Cao Xanh (Quảng Ninh) cho biết trên báo Tiền Phong rằng, vào khoảng 19 giờ 15 phút cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận cháu V.V.Q. (sinh năm 2015) trong tình trạng tim ngừng đập, ngừng tuần hoàn hoàn toàn.

Dù đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực hết sức để thực hiện các biện pháp hồi sức cấp cứu khẩn cấp, nhưng mọi cố gắng đều không có kết quả. Cháu Q. được chẩn đoán đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Đáng chú ý, trong quá trình khám nghiệm ban đầu, các lực lượng chức năng phát hiện trên cơ thể của nạn nhân có xuất hiện nhiều vết bầm tím bất thường. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Công an phường Cao Xanh đã ngay lập tức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ.

Báo Thanh Niên dẫn thông tin kết quả xác minh bước đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho thấy, cháu Q. vốn đang sinh sống cùng bố đẻ là anh V.V.Đ và mẹ kế là Phạm Thúy Nga tại một căn nhà thuê thuộc tổ 13, khu 2A, phường Cao Xanh. Trong khi anh Đ. làm nghề tự do thì Nga là giáo viên tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn.

Vào khoảng 19 giờ ngày 29/5/2026, khi đang ở nhà, do bực tức trước việc con riêng của chồng không chịu mặc quần áo, Phạm Thúy Nga đã mất kiểm soát và dùng tay liên tiếp tát, đánh đập dã man vào vùng mặt cũng như khắp cơ thể cháu Q. Hậu quả, cháu Q. bị thương tích dẫn đến tử vong.

Hiện tại, vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.