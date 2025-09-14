Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an Hà Nội: Xử lý nghiêm vụ bé trai viết "tâm thư kêu cứu" bị mẹ kế bạo hành

14-09-2025 - 07:30 AM | Xã hội

Công an TP Hà Nội sẽ điều tra, giải quyết triệt để vụ bé trai viết "tâm thư kêu cứu" bị mẹ kế bạo hành, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ngày 13-9, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em trên địa bàn phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.

Công an Hà Nội: Xử lý nghiêm vụ bé trai viết "tâm thư kêu cứu" bị mẹ kế bạo hành- Ảnh 1.

Hình ảnh video thể hiện cảnh được cho là bé trai bị mẹ kế cầm điện thoại đánh vào đầu. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội vừa qua lan truyền thông tin "Xin hãy cứu con khỏi dì ghẻ" kèm theo các đoạn video và hình ảnh nhật ký được cho là của một bé trai, phản ánh quá trình em sống cùng bố và mẹ kế tại Hà Nội.

Theo đó, trong bức thư được cho là của bé trai, có đoạn viết: "Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao…". Đi kèm, một đoạn video từ camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ dùng điện thoại đánh vào đầu bé, bắt em đứng cúi mặt xuống bàn, không được ngồi ghế.

Vụ việc xảy ra tại chung cư Victoria, phường Kiến Hưng, TP Hà Nội từ đầu tháng 1-2025. Bé trai trong vụ việc là Đ.C.H. (nay 13 tuổi).

Theo Công an TP Hà Nội, sau khi thông tin sự việc, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an phường Kiến Hưng xác minh, làm rõ. Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an phường Kiến Hưng làm việc với những người liên quan xác minh, làm rõ vụ việc.

‎Công an TP Hà Nội sẽ điều tra, giải quyết triệt để vụ việc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em theo quy định pháp luật.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

