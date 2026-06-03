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Khởi tố nữ quản lý tiền công đức Phạm Tuyết Lê và kế toán Kiều Thị Thúy Hường

| | Xã hội

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ, niêm phong nhiều tài liệu, sổ sách, thiết bị điện tử có liên quan cùng số tiền trên 500 triệu đồng.

Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 2/6/2026 cho biết cơ quan CSĐT tỉnh vừa đấu tranh xử lý nhóm đối tượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi bất chính tiền công đức tại đền Kỳ Cùng, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ phát hiện một số đối tượng thuộc Bộ phận thường trực tại Đền Kỳ Cùng lợi dụng nhiệm vụ được giao đã chiếm đoạt số tiền công đức với số lượng lớn, gây bức xúc dư luận.

Xác định vụ việc trên là vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng đến tín ngưỡng, tôn giáo, gây bức xúc dư luận. Để kịp thời ổn định dư luận, làm rõ bản chất vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo điều tra và các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, khởi tố, làm rõ.

Đến ngày 27/5/2026, đã làm rõ những dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tiền công đức tại Đền Kỳ Cùng, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Kết quả đấu tranh ban đầu lực lượng Công an xác định đối tượng Phạm Tuyết Lê (sinh năm 1962, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn), Trưởng Bộ phận thường trực di tích Đền Kỳ Cùng đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quản lý, sử dụng tiền công đức để chỉ đạo Vũ Thị Chuyền (sinh năm 1969, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn), nhân viên hợp đồng tại Đền và Kiều Thị Thúy Hường (sinh năm 1968, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn), kế toán UBND phường Đông Kinh kiêm kế toán của Đền, giữ lại một phần tiền ngoài số liệu kiểm ngân công khai trong quá trình kiểm đếm tiền công đức định kỳ (ít nhất mỗi tháng 01 lần).

Các đối tượng Phạm Tuyết Lê (trên), Vũ Thị Chuyền (phải) và Kiều Thị Thúy Hường (trái) tại Cơ quan Công an - Ảnh: Công an Lạng Sơn

Cơ quan điều tra xác định hành vi trên được thực hiện từ cuối năm 2022, các đối tượng đã giữ lại hàng tỷ đồng để ăn chia và thực hiện cho các khoản chi trái quy định.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ, niêm phong nhiều tài liệu, sổ sách, thiết bị điện tử có liên quan cùng số tiền trên 500 triệu đồng phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 02/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 03 đối tượng gồm: Phạm Tuyết Lê, Vũ Thị Chuyền, và Kiều Thị Thúy Hường về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra để xử lý nghiêm và thu hồi triệt để tiền trục lợi của các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý di tích, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng tiền công đức, tiền tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; công khai, minh bạch trong hoạt động thu, chi tài chính; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động tín ngưỡng để trục lợi, mọi hành vi sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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