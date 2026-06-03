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Hiện trường thương tâm vụ lật thuyền trên sông Ngàn Phố khiến 4 người trong một gia đình tử vong

| | Xã hội

Chiều 2/6 tại Hà Tĩnh, một chiếc thuyền chở 4 người gồm 1 phụ nữ và 3 trẻ em bất ngờ bị lật trên sông Ngàn Phố, khiến cả 4 nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, lãnh đạo UBND xã Sơn Kim 1 cho hay, chiều 2/6, chị Phạm Thị N. (SN 1991, thường trú xã Đức Thọ) trong dịp đưa con về quê ngoại chơi đã cùng con gái là Nguyễn Thùy D. (SN 2021) và hai cháu ruột là Phạm Quỳnh A. (SN 2014), Phạm Minh T. (SN 2016), trú thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2 chèo thuyền ra khu vực sông Ngàn Phố (đoạn qua xã Sơn Kim 1) để vui chơi, tắm sông.

Trong quá trình di chuyển trên sông, chiếc thuyền không may bị lật khiến cả 4 người rơi xuống nước. Khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, một số người dân ở thôn Vũng Tròn (xã Sơn Kim 1) phát hiện có người đang bị đuối nước nên hô hoán ứng cứu và báo chính quyền địa phương. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra tai nạn có nước sâu và thời điểm phát hiện muộn nên cả 4 nạn nhân đều tử vong.

Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã khẩn trương khoanh vùng, khám nghiệm hiện trường.

Vụ đuối nước thương tâm khiến 4 người tử vong (Ảnh: Báo Hà Tĩnh) Người thân các nạn nhân đau xót không thể gượng dậy. (Ảnh: Quốc Hoàng/VOV).

Liên quan đến sự việc, VOV cũng cho hay, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, khi các nạn nhân được tìm thấy thì đều đã tử vong.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Phạm Trang

Đời sống và pháp luật

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