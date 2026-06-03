Lệnh bắt khẩn cấp Yên Văn Chính SN 1993

Công an tỉnh Hưng Yên tối 2/6/2026 cho biết, Công an xã Tam Giang vừa bắt đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn.

Trước đó, ngày 22/5 Công an xã Tam Giang nhận được đơn trình báo của bà N.T.D sinh năm 1942 và N.T.B sinh năm 1983 đều ở Vọng Nguyệt, Tam Giang, Bắc Ninh, về việc khoảng 10 giờ, ngày 13/5 tại nhà bà D bị kẻ gian trộm cắp mất 2 bông tai bằng vàng loại 2 chỉ vàng 99 và 02 chiếc điện thoại di động (01 chiếc nhãn hiệu POCO màu xanh đen và 01 nhãn hiệu Vsmart màu xám đen)

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Tam Giang nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng Yên Văn Chính (sinh năm 1993; trú Phúc Sơn 1, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Nơi ở hiện tại: Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, Hà Nội), có hành vi trộm cắp số tài sản nêu trên.

Quá trình mở rộng điều tra đã xác định ngày 01/05/2026, Chính đã thực hiện hành vi trộm cắp 01 chiếc xe đạp dạng thể thao nhãn hiệu Merida của ông C.V.C (sinh năm 1964, HKTT: Như Nguyệt, Tam Giang, Bắc Ninh).

Đối tượng Yên Văn Chính tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Hưng Yên

Quá trình đấu tranh, Chính khai nhận bản thân có 06 tiền án (01 tiền án cướp giật tài sản, 05 tiền án trộm cắp tài sản)

Ngày 22/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra các Quyết định: Giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định Tạm giữ và Lệnh Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Yên Văn Chính về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can và Lệnh Tạm giam đối với Yên Văn Chính về hành vi “Trộm cắp tài sản” để tiếp tục điều tra, làm rõ.