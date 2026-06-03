Thái Nguyên: Nguyên Chủ tịch UBND xã bị Khai trừ khỏi Đảng

Ngày 2/6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Kỳ họp thứ 9 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên Triệu Phúc Tỵ (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn (cũ); nay là xã Quang Phong, tỉnh Thái Nguyên).

Toàn cảnh kỳ họp thứ 9 của UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên ngày 2/6 (ảnh: TNO)

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, đảng viên Triệu Phúc Tỵ đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thiếu kiểm tra, giám sát; thực hiện không đúng việc ký duyệt hồ sơ, thanh toán, giải ngân không bảo đảm điều kiện theo quy định.

Đảng viên Triệu Phúc Tỵ đã bị cơ quan CSĐT khởi tố , truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vi phạm của đảng viên Triệu Phúc Tỵ đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan nơi công tác đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ khỏi Đảng đối với đảng viên Triệu Phúc Tỵ