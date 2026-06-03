Chàng trai dùng bình cứu hỏa ngăn kẻ cầm dao tấn công phụ nữ, tiết lộ dấu hiệu lạ của đối tượng

Như đã thông tin trước đó thì vào khoảng 2 giờ sáng ngày 2/6, đối tượng Phan Tuấn Hưng (SN 1980, ở phường Ngô Quyền) có biểu hiện không tỉnh táo, cầm hung khí tấn công liên tiếp vào người chị N.T.L (56 tuổi, ở phường Hưng Đạo) đang di chuyển bằng xe máy trên đường Lạch Tray (Hải Phòng). Dù không quen biết, không mâu thuẫn nhưng Hưng đã dùng dao chém chị L. khiến nạn nhân bị thương vùng mặt, đùi và chân.

Trong thời điểm căng thẳng và đầy nguy hiểm ấy, một nam thanh niên bất ngờ xuất hiện, cầm bình cứu hỏa lao tới khống chế đối tượng Phan Tuấn Hưng. Nhân vật trong clip được dân mạng nhắc tới nhiều nhất là anh Phạm Thế Huy Hoàng (25 tuổi), thợ sửa xe máy đang làm việc tại Hải Phòng.

Khoảnh khắc nam thanh niên dùng bình cứu hoả khống chế đối tượng chém người phụ nữ.

Chia sẻ sự việc trên VTC News, anh Hoàng cho hay khoảng 2 giờ 15 phút ngày 2/6, trên đường đi ăn đêm qua phố Lạch Tray, anh phát hiện gã đàn ông mặc quần đùi, cầm hai con dao bầu đi bộ giữa đường với nhiều biểu hiện bất thường. Theo lời kể của anh Hoàng, gã đàn ông vừa đi vừa chửi bới, cầm dao đe doạ người xung quanh.

Đối tượng này liên tục đi qua đi lại trước một quán xôi, nhiều lần tỏ ra hung hăng, có dấu hiệu muốn lao vào hành hung chủ quán nhưng rồi lại bỏ đi. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, anh Hoàng đã báo công an và tiếp tục theo dõi tên này từ khoảng cách an toàn. Ít phút sau, khi đến khu vực trước Đài liệt sĩ thành phố Hải Phòng, gã đàn ông bất ngờ lao tới tấn công một phụ nữ đang đi xe máy trên đường.

Nhận thấy tính mạng nạn nhân bị đe dọa, anh lập tức chạy vào cây xăng gần đó mượn bình cứu hỏa rồi quay lại hiện trường. "Tôi xịt thẳng bình cứu hỏa vào người hắn ta. Thấy tên này loạng choạng, tôi dùng bình cứu hỏa đánh vào đầu để ngăn lại. Lúc đó người này choáng rồi bỏ chạy" , Hoàng kể trên VTC News.

Sau khi hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, anh Hoàng đã đến cơ quan công an làm việc và cung cấp lời khai phục vụ công tác điều tra. Hành động dũng cảm lao vào khống chế người cầm dao, bất chấp nguy hiểm để bảo vệ nạn nhân của Hoàng nhận được nhiều lời khen ngợi từ dư luận.

Theo thông tin từ cơ quan công an, người phụ nữ bị tấn công đã qua cơn nguy kịch. Hiện, Công an phường Gia Viên đã bắt giữ Phan Tuấn Hưng, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng giải quyết vụ việc.