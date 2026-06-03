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Chuyển khoản thành công 415 triệu đồng, người đàn ông SN 1972 phải trình báo công an

| | Xã hội

Nhờ sự hỗ trợ, xác minh của Công an phường Phú Thủy và các đơn vị liên quan, một người dân ở Lâm Đồng đã nhận lại 415 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.

Ngày 3/6, Công an phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một người dân nhận lại số tiền 415 triệu đồng do chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.

Trước đó, ông N.T. Kiên (SN 1972, trú khu phố 6, phường Phú Thủy) thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản MB Bank để thanh toán trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, do sơ suất khi nhập số tài khoản người nhận, ông đã chuyển nhầm 415 triệu đồng vào một tài khoản Vietcombank mang tên T.T. Trang.

Chuyển khoản thành công 415 triệu đồng, người đàn ông SN 1972 phải trình báo công an- Ảnh 1.

Trực ban Công an phường Phú Thủy tiếp nhận, hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển nhầm

Ngay sau khi phát hiện sự việc, ông Kiên đã đến Công an phường Phú Thủy trình báo và đề nghị hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, đơn vị đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với ngân hàng Vietcombank làm rõ chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm là bà T.T. Trang, hiện cư trú tại xã An Khánh, TP Hà Nội.

Sau đó, Công an phường Phú Thủy đã phối hợp với Công an xã An Khánh làm việc, tuyên truyền, vận động bà Trang hoàn trả số tiền cho ông Kiên theo quy định của pháp luật. Nhờ sự phối hợp kịp thời của các đơn vị liên quan, toàn bộ số tiền 415 triệu đồng đã được trả lại cho người chuyển nhầm.

Theo Công an phường Phú Thủy, vụ việc không chỉ giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng công an cơ sở trong công tác phục vụ nhân dân.

Qua sự việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản, đặc biệt là những giao dịch có giá trị lớn. Đồng thời, người nhận được tiền do người khác chuyển nhầm cần chủ động phối hợp hoàn trả theo quy định, tránh phát sinh các hành vi có dấu hiệu của tội "Chiếm giữ trái phép tài sản".

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

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