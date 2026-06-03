Nhằm thắt chặt công tác quản lý SIM chính chủ và hạn chế các rủi ro bảo mật, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của văn bản này là quy định bắt buộc người dùng phải xác thực lại thông tin sinh trắc học khi thay đổi thiết bị di động, chính thức áp dụng kể từ ngày 15/6 tới đây.

Quy trình nghiêm ngặt khi đổi máy mới

Căn cứ theo Điều 8 của Thông tư mới, ngay khi người dùng chuyển thẻ SIM sang sử dụng trên một chiếc điện thoại khác so với thiết bị đã đăng ký trước đó, hệ thống của nhà mạng sẽ kích hoạt quy trình giám sát.

Quy trình xử lý đối với các trường hợp đổi máy được quy định cụ thể theo các mốc thời gian sau:

Trong vòng 2 giờ đầu tiên: Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm rà soát, phát hiện biến động và phải lập tức tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi (bao gồm chặn cuộc gọi đi và gửi tin nhắn SMS đến các số thuê bao khác). Đồng thời, nhà mạng phải gửi thông báo yêu cầu chủ thuê bao tiến hành quét lại sinh trắc học khuôn mặt.

Trong vòng 30 ngày tiếp theo: Người dùng có nghĩa vụ phải hoàn thành việc cập nhật lại dữ liệu khuôn mặt trên hệ thống. Nếu quá thời hạn này mà khách hàng vẫn chấp nhận dùng SIM bị chặn 1 chiều và không bổ sung định danh, nhà mạng sẽ tiến hành khóa hai chiều (chặn cả gọi đi và nhận cuộc gọi). Lúc này, doanh nghiệp sẽ thông báo cảnh báo về việc hủy bỏ dịch vụ.

Sau 5 ngày kể từ khi khóa 2 chiều: Nếu chủ sở hữu thuê bao vẫn hoàn toàn giữ thái độ im lặng, không thực hiện xác thực lại theo đúng quy định, các đơn vị viễn thông bắt buộc phải tiến hành thanh lý hợp đồng và chấm dứt cung cấp dịch vụ vĩnh viễn.

Việc buộc xác thực sinh trắc học khi chuyển SIM sang thiết bị khác được xem là giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế tình trạng mua bán SIM kích hoạt sẵn, sử dụng SIM không chính chủ và nâng mức độ an toàn trong quản lý thuê bao.

Đồng bộ dữ liệu quốc gia thông qua xác thực sim

Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN cũng chuẩn hóa quy định quản lý thông tin khách hàng. Các doanh nghiệp viễn thông phải chịu trách nhiệm bảo đảm mọi tài khoản di động đang hoạt động trên hệ thống đều phải sở hữu trọn vẹn 4 trường thông tin định danh cốt lõi, bao gồm: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; số định danh cá nhân (Căn cước công dân) và dữ liệu khuôn mặt. Toàn bộ các danh mục này bắt buộc phải trùng khớp hoàn toàn với dữ liệu gốc trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý.

Thực tế ghi nhận đến thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều tài khoản di động chưa hoàn thiện các bước xác thực sim bị áp dụng biện pháp chặn liên lạc chiều đi.

Để giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu liên lạc hàng ngày của người dân, các nhà mạng đã liên tục gửi thông báo nhắc nhở và chủ động thành lập hàng loạt tổ công tác lưu động, trực tiếp đến tận nhà để hỗ trợ quét dữ liệu cho những đối tượng yếu thế hoặc người dân đang sinh sống tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.