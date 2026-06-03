3 người phụ nữ bị nước cuốn trôi trong cơn mưa lớn đã được cứu: Camera ghi lại những gì?

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút tối 2/6, trên địa bàn xã Thuận Lợi và xã Phú Riềng (TP. Đồng Nai) xuất hiện mưa lớn. Lượng nước đổ về quá nhanh đã khiến khu vực cống suối Dên, đoạn giáp ranh giữa xã Thuận Lợi và xã Phú Riềng bị ngập lụt cục bộ nghiêm trọng. Dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi 3 người dân đi xe máy đang cố gắng di chuyển qua đoạn đường này.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Phú Riềng phối hợp với xã Thuận Lợi khẩn trương triển khai công tác cứu hộ. Đến nay, cả 3 nạn nhân đã được cứu an toàn, một xe máy được đưa lên bờ; chiếc còn lại đang được tìm kiếm. Camera an ninh nhà dân đã ghi lại khoảnh khắc 3 người bị dòng nước cuốn.

Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc 3 người dân bị dòng nước cuốn.

Sau sự cố, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an 2 xã Thuận Lợi và Phú Riềng đã cùng phối hợp, thiết lập rào chắn và kiên quyết ngăn chặn, không cho người dân tiếp tục băng qua dòng nước xiết nguy hiểm, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông.