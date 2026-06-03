Bị rơi nhiều nhẫn vàng và bông tai, khổ chủ hốt hoảng đến báo công an

Ngày 3-6, Công an xã Nhà Bè, TPHCM cho biết đã trao lại bà Tô Thị Tuyết, 48 tuổi, ngụ xã Nhà Bè chiếc ví có chứa nhiều vàng.

Bà Tô Thị Tuyết vui mừng nhận lại tài sản.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 31-5, bà Tuyết đến Công an xã Nhà Bè báo mình bị rơi chiếc ví có chứa nhiều nhẫn vàng loại loại 9999, bông tai vàng loại 18k với tổng giá trị tài sản khoảng 140 triệu đồng.

Do bà Tuyết không biết bị rơi ở đâu, Công an xã Nhà Bè đến từng hộ dân, cửa hàng ven đường để hỏi thăm thông tin, đồng thời trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường.

Đến 1 giờ 30 sáng ngày 1-6, tổ công tác phát hiện 1 chiếc ví có đặc điểm tương tự chiếc ví mà bà Tuyết đánh rơi.

Sau khi kiểm tra, xác định bên trong ví vẫn còn đầy đủ giấy tờ tùy thân và các tài sản theo trình báo, Công an xã Nhà Bè đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc, bàn giao lại tài sản cho bà Tuyết.