Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường từ 7-8/6

Từ 7-8/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Hà Nội) diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội , Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội hướng dẫn hướng di chuyển trong thời gian tạm cấm hạn chế phương tiện.

Cụ thể, trong các khung giờ từ 7h30 đến 8h30, từ 10h30 đến 12h, từ 13h đến 14h30 và từ 16h đến 18h các ngày 7 và 8/6, Hà Nội sẽ tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông trên một số tuyến đường. Các trường hợp được phép hoạt động gồm xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định.

Trong khung giờ trên, các phương tiện khác cũng sẽ bị hạn chế lưu thông trên các tuyến đường: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Trong thời gian tổ chức phân luồng, Công an Hà Nội hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo các tuyến đường vòng tránh khu vực hạn chế như sau:

Các xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh…) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang…) di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18 - đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên… và ngược lại.

Các xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh…) đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên…) di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 - đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La… và ngược lại.

Các xe từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi hướng Đại lộ Thăng Long di chuyển theo tuyến: Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.