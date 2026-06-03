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Bảo hiểm xã hội Việt Nam có cảnh báo quan trọng đến người dân

| | Xã hội

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát đi thông báo quan trọng, đề nghị toàn bộ người dân nâng cao cảnh giác trước một ứng dụng VssID giả mạo đang phát tán mã độc nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và tài sản.

Việc sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số hiện đang rất phổ biến, giúp người dân dễ dàng tra cứu quá trình đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Lợi dụng sự thuận tiện này, các đối tượng xấu đã tạo ra một ứng dụng giả mạo mang tên "VSSID.apk" để lừa đảo. Kẻ gian thường giả danh cán bộ của cơ quan Bảo hiểm xã hội, chủ động gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân qua các nền tảng như Zalo, Facebook hay SMS. Chúng đưa ra lý do yêu cầu người dân cần phải cập nhật thông tin hoặc nâng cấp ứng dụng VssID ngay lập tức để đảm bảo các quyền lợi cá nhân. Sau khi tạo được sự hoang mang hoặc lòng tin, các đối tượng này sẽ gửi một đường link lạ và hối thúc người dùng tải tệp tin cài đặt về điện thoại thay vì sử dụng kho ứng dụng chính thức.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có cảnh báo quan trọng đến người dân- Ảnh 1.

Ngay khi người dùng tải và cài đặt tệp tin ".apk" giả mạo này trên các dòng điện thoại Android, ứng dụng sẽ lập tức yêu cầu người dùng cấp hàng loạt quyền truy cập nhạy cảm. Những quyền này bao gồm việc đọc tin nhắn, truy cập danh bạ, kho hình ảnh và nhiều dữ liệu cá nhân quan trọng khác trên thiết bị. Thực chất, tệp tin này chứa các mã độc được cài cắm vô cùng tinh vi nhằm mục đích chiếm quyền điều khiển toàn bộ chiếc điện thoại. Khi đã làm chủ được thiết bị của nạn nhân, các đối tượng lừa đảo sẽ dễ dàng tự động đọc mã OTP, xâm nhập vào các ứng dụng ngân hàng trực tuyến và nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Trước tình trạng lừa đảo công nghệ cao diễn biến phức tạp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định cơ quan này tuyệt đối không bao giờ gửi các tệp tin cài đặt, đường link hay yêu cầu người dân tải ứng dụng VssID thông qua mạng xã hội, tin nhắn cá nhân. Để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho thiết bị và tài sản, người dân chỉ nên tìm kiếm và cài đặt ứng dụng VssID trực tiếp từ các kho ứng dụng chính thức là CH Play hoặc App Store.

Người dùng thiết bị di động cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ và không bao giờ đồng ý cài đặt các tệp tin không rõ nguồn gốc. Người dân cũng cần ghi nhớ nguyên tắc không cung cấp mã bảo mật OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng hay bất kỳ dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào cho người lạ qua điện thoại. Nếu không may nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn hối thúc cập nhật thông tin có dấu hiệu đáng ngờ, người dân cần bình tĩnh, chấm dứt liên lạc và nhanh chóng liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất, hoặc gọi ngay đến tổng đài hỗ trợ chính thức 19009068 để được hỗ trợ xác minh kịp thời.

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Theo Khả Văn

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